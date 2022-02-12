Bakan Nebati: 60 milyar liralık kredi paketi hazırlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Bakan Nebati yeni adımları şu şekilde açıkladı:

Yastık altı altın sistemi

1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz.

Yeni uygulama kapsamında vatandaşlar fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebilecek.

Altınlar talep edilmesi halinde fiziki olarak geri alınabilecek.

Sisteme kazandırılan altınların karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanılabilecek.

Fiziki teslim noktasına yıl sonuna kadar 10 bin kuyumcu katılmış olacak.

Bankalarımız her ilde en az bir şubesi kuyumculuk faaliyetlerini sürdürecek hale getirilecek.

KGF destek paketi

60 milyar TL’lik yeni yeni KGF destek paketi oluşturuldu.

Bunun 25 milyarı yatırım destek paketi, 25 milyarı ihracat destek paketi, kalan 10 milyarı işletme gereksinim paketinden oluşuyor.

KGF Yatırım kredileri azami 2 yılı ödemesiz, 8 yıl olacak.

KGF destek paketlerinde hedef sektörler; imalat, ihracat, tarım, teknoloji ve toptan ve perakende sektörleri.

Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem. Azami 96 ay vade olacak. Faiz oranı 0-24 ay için TLREF artı yüzde 1, 24 ay üzeri için TLREF artı yüzde 2 olacak.

KOBİ ve KOBİ dışı şirketlere verilecek. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten sektör firmalarına 1,25 kat kefalet limiti.

Her bir KOBİ için maksimum 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira limit olacak.

25 milyar liralık ihracat destek paketinde azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 18 ay vade olacak. Faiz oranı TLREF artı yüzde 1 olacak.

Özel bankalara çağrım, lütfen bu işin siz de kolaylaştırıcısı olun. Bu işin sıkı takipçisi olacağız.

Elektrik doğalgaz fiyatları reel fiyatların altında 5’te 4’ünü kamu maliyesi üstlenmiş durumda elektrik fiyatları da aynı şekilde sübvansiyonlar sürerken bununla ilgili muhalif söylemlerin daha adil şekle dönüştürülmesi çağrımız var dünya sıkıntı yaşıyor biz fanusta değiliz dünyanın tamamını etkileyen durumda sübvansiyonların takdirle karşılanmasını bekliyoruz

Elektrik ve doğalgaz reel fiyatın altında

Reel elektrik fiaytlarının değişimi halen negatif olarak seyrediyor. Doğalgaz fiyatlarını aynı şekilde reel olarak Türkiye'de halen negatif. Biz Türkiye olarak aslında hala sübvansiyonlara ciddi bir şekilde devam ediyoruz demektir. Elektrik fiyatlarındaki yükselişten serzenişte bulunanlar iyi bilsin, elektrik ve doğalgaz fiyatları reel fiyatların altındır."

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