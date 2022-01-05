Bakan Nebati: Artık heterodoks politikalar var

Mehmet KAYA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üretim, ihracatı önceleyen, cari işlemler fazlası vermeye yönelik Türkiye Ekonomi Modelini uygulayacaklarını belirterek, ortodoks ekonomi politikasının temel araçlarını kullanmak zorunda olmadıklarını, farklı politikalarla ekonomiyi yöneteceklerini söyledi.

MÜSİAD’ın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına katılan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık günü yaptığı ekonomiye yönelik değerlendirme ve önlemleri “önemli bir milat” olarak niteledi. Bu politikalarla kurdaki aşırı yükselişin önlendiğini, kurun tartışılır olmaktan çıktığını belirten Nebati, gelinen aşamada enflasyonla mücadeleye ağırlık vereceklerini söyledi.

Ortodoks politikaları terk ettik

Türkiye’nin 2021’i yüksek bir büyüme oranıyla kapatacağını söyleyen Nureddin Nebati, 2022’nin de 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşılan, turizm gelirlerinin yüksek olacağı bir yıl olacağını vurgulayarak, “2022 İnşallah tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik programın uygulanabilir olduğunun görüldüğü, daha öngörülebilir, istikrarlı Türkiye’nin kazanımlarının ortaya çıktığı bir yıl olacak. Biz, ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var. Bunu yaparken de eklektik olmayı, ülkenin gerçeklerine, iç dinamiklerine uygun bir şekilde maliye ve para politikalarını da birlikte yürüterek, bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz. Özellikle reel sektörün bizi anladığı, MÜSİAD gibi kazancını bereketli ve helal yollardan, üretimden geçirenlerin bizim dilimizi çok iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz. Bu dönem herkesin kazandığı, ülke paylaşımlarının en müreffeh toplum seviyesinde olacak şekilde gerçekleştirildiği ve önünü gören, hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacak, rahat olun” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ortodoks politikaların terkedileceği ve uygulanacak ekonomi politikasının Yeni Türkiye Modeli ve Türkiye Ekonomi Modeli olarak adlandırdı. Konuşmasında, Türkiye Ekonomi Modelinin Ortodoks politikalar içermeyeceğini ve uygulanabilirliğinin görüleceğini birkaç kez tekrarlayan Bakan Nebati, hayata geçirilen önlemlerin kısa vadede başarılı olmasını, ortodoks politikalara alternatif olarak sundu. Nureddin Nebati, “Türkiye ekonomi modelini bu doğrultuda sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. 20 Aralık tarihi bir milattır. Ortodoks politika önerenler, bize bir tane kalem yeter diyenlere hayır.. Bireysel yatırımcının algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyerek, TL’yi güçlendirecek, farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanların tamamını sunduk. Tüm tedbirleri aldık. Bundan sonra yapılacak şey Hükümet politikalarını takip etmek, toplumsal ritüellere uygun biçimde çıkarılmış enstrümanları kendinize uygun şekilde kullanmak.. Kullanın.” diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Modelinin, kalıcı olarak istikrarlı, yüksek katma değerli üretimi önceleyen, ihracatın artırılması ve cari açığın düşürülmesini öncelikli olarak ele aldığını belirten Nureddin Nebati, gelinen aşamada, istikrara yönelik adımların önde olduğunu vurguladı. Nebati, “İlk aşamada istikrara yönelik çalışmalarla adımları atıyoruz. Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. TL Korumalı Mevduat, mevduatlar ikinci sıraya oturdu. Döviz kurları dengeye kavuştu. Artık bir gündem maddemizi gündemden çıkarıyoruz. Kur korumalı TL mevduat hesabı her gün güncelleniyor. Vatandaşımız çok iyi bir destek veriyor. Kendisini koruyor, kazancını artırıyor ve dün itibarıyla son rakamları söyleyeyim 91.5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldi. Sadece bir enstrümandaki bir adımımız bile Türkiye'nin köpüklerle algı operasyonlarıyla nasıl karşı karşıya kaldığını göstermesi açısından önemli bir göstergedir. Bitti köpükler, algılar da bitti." dedi.

Enflasyonla mücadele zamanı

Sadece Türkiye’de değil, taşımacılık, emtia ve enerji fiyatlarından kaynaklı olarak bütün dünyada enflasyonun yükseldiğini, uzun süredir enflasyon yaşamaması nedeniyle “enflasyonu unutmuş” bazı ülkelerin zorlandığını söyleyen Nureddin Nebati, Türkiye’nin kararlılıkla bu sorunla mücadele edeceğini söyledi. Nebati, “Artık önümüzde enflasyonla mücadele var. Enflasyonla mücadeleyi açık yüreklilikle yapmak lazım. Bir şeyleri de söylemek lazım. Dünyadaki enflasyon bir gerçek. Türkiye de enflasyon varmış gibi davranıp ona göre planlama yapmak mümkün değil. ..Açık şekilde enerji fiyatlarıyla, emtia, taşıma fiyatlarıyla mücadele edeceğiz. Kur baskısı ve ataklardan kaynaklı yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Hesap kitabımızı daha anlaşılır seviyeye getirip bunun üzerine yürüyeceğiz. Türkiye’de bütçe disiplininden asla taviz vermeden, enflasyonla mücadelemizi en sert ve kararlı şekilde devam ettireceğiz. Bunu yaparken firmaların desteklerle önünü açacağız, enflasyonla ilgili atılacak adımların en ayrıntılı şekilde uygulanmasını kararlılıkla yerine getireceğiz” diye konuştu.

Üretim yapanı sırtımızda taşırız

MÜSİAD üyelerine, “işinize devam eden, Türkiye’ye güvenin” diyen Nureddin Nebati, salgın sonrası ortamda Türkiye'nin üretim gücü ve sanayisiyle avantajlı durumda olduğunu kaydetti. “Yüksek katma değerli ürünlere geçişin zamanı geldi de geçiyor” diyen Nebati, “Türkiye yüksek katma değerli ürünler üretmek zorunda. Bu nedenle AR-GE ye destekler verildi. Yeni enstrümanlarla üretim, imalat ve ihracata yönelik firmaları destekleyecek önemli çalışmamız var. İhracatını geliştirmek isteyen, üretmek isteyen bize gelir. Biz de net olarak şunu söylüyoruz. Yeter ki üret, ihracat ve istihdam kapasiteni artır. Biz seni sırtımızda taşırız, taşımaya da devam edeceğiz” dedi.

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Umutluyuz

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da toplantıdaki konuşmasında, Türkiye’nin olumlu yönde ayrıştığını belirterek, TL’yi destekleyen önlemlerin ardından daha pozitif bir ortam oluştuğunu söyledi. Asmalı, “Sanayicimiz, tüccarımız 2022 den çok daha umutlu. Yatırım, üretim, ihracat önceleyen yeni ekonomik modelini MÜSİAD olarak destekliyoruz. MÜSİAD olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yapacağımızı ifade ediyorum” dedi.

MÜSİAD Başkanı, 2022’de güçlü büyümenin süreceği, net iç talep ve dış talebin büyümeye katkısının süreceğini belirterek, yüzde 5’in üzerinde bir büyüme tahmin ettiklerini kaydetti.”

MÜSİAD’ın her yıl yaptığı beklenti anketinde de 2022’ye yönelik görüşlerin pozitif olduğunu kaydeden Asmalı, anketi uygulama sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık konuşması sonrası ankete hem ilginin hem de pozitif görüşlerin etkilendiğini gözlemlediklerini söyledi. Asmalı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de açıkladığı 'Türk Lirasını Özendirme Paketi' sonrasında döviz karşısında hızlı bir değer kazanan Türk lirası, iç piyasada fiyatlar üzerindeki maliyet enflasyonu baskısını ciddi oranda azalttı. Bu sürecin Türkiye ekonomisi için bir milat olduğuna inanıyoruz." Diye konuştu.

Ortodoks ve heterodoks politikalar neyi içeriyor?

Ortodoks ve hetorodoks politika kavramları ekonomi politikalarına yönelik farklı yaklaşımları nitelemede kullanılıyor. Ortodoks politikalar, bağımsız merkez bankası, faizin temel araç olduğu para politikası, bütçenin disiplinli kullanılması, kamu harcamalarının kontrolü, gelir politikasının ekonomik aktiviteye göre ayarlandığı, açık ekonomi-serbest kambiyo gibi genel kabul görmüş ekonomi politikalarını içeriyor. Heterodoks politikalar ise tek tek sıralanabilecek, unsurlara bölünmüş bir politika setini ifade etmiyor. Ortodoks politikaların dışındaki uygulamaları nitelemekte kullanılıyor. Dolayısıyla heterodoks bir politika, tümüyle ortodoks politikaların terki anlamına gelmiyor.