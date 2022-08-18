Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ASO Başkanı Özdebir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek, "Küresel ekonomide kaydedilen güncel gelişmeler ve sanayimizi desteklemek için yakın dönemde devreye aldığımız uygulamalar hakkında verimli istişarelerde bulunduk." ifadelesini kullandı.