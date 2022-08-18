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Bakan Nebati, ASO Başkanı Özdebir ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyetle görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ASO Başkanı Özdebir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek, "Küresel ekonomide kaydedilen güncel gelişmeler ve sanayimizi desteklemek için yakın dönemde devreye aldığımız uygulamalar hakkında verimli istişarelerde bulunduk." ifadelesini kullandı.

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