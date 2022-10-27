Bakan Nebati, AYD üyeleriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıyı sosyal medya hesabından duyuran Nebati görüşmeye ilişkin, "Görüşmede, perakende sektörüne katma değer oluşturacak, sektörün gelişimine katkı sağlayacak başlıkları ele alarak son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Nebati, iş dünyası ile gerçekleştirdikleri sektör bazlı görüşmeleri, istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ilkesiyle sürdürmeye devam edeceklerini de belirtti.