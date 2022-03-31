Bakan Nebati: Bahreyn'deki görüşmeler son derece yapıcı geçti
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmelerin son derece somut ve yapıcı geçtiğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahreyn
ziyareti kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na
ilişkin bilgi verdi.
Bakan Nebati, paylaşımında, "Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılarak
iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele aldığımız, ticari ilişkilerimizin
önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak adımları detaylı bir şekilde tartıştığımız önemli
bir toplantı gerçekleştirdik. Bu kapsamda, ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara,
ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar pek çok farklı alanı
kapsayan konulara ilişkin son derece somut ve yapıcı bir görüşme yaptık." ifadelerine yer
verdi.