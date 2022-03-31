Bakan Nebati: Bahreyn'deki görüşmeler son derece yapıcı geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahreyn

ziyareti kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na

ilişkin bilgi verdi.

Bakan Nebati, paylaşımında, "Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılarak

iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele aldığımız, ticari ilişkilerimizin

önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak adımları detaylı bir şekilde tartıştığımız önemli

bir toplantı gerçekleştirdik. Bu kapsamda, ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara,

ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar pek çok farklı alanı

kapsayan konulara ilişkin son derece somut ve yapıcı bir görüşme yaptık." ifadelerine yer

verdi.