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Bakan Nebati, Binance'in kurucusu ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık."