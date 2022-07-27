Bakan Nebati, Binance'in kurucusu ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık. pic.twitter.com/BF24sCRWb8— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) July 27, 2022
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık."