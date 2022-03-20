Bakan Nebati: Bürokratik engeller çıkaranların önünde duracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hiç kimsenin bu ülkede yatırım yapacak girişimcilerin önünü kesip engel koyamayacağını belirten Nebati, “Yatırımcımızın önünü kesenlerle mücadele etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bürokratik oligarşiye olan savaşında en önde giden akıncılar olarak bizi görebilirsiniz. Bu engellerin önünde biz dururuz. Gerek kamu-özel iş birliği projeleriyle gerek doğrudan yatırımlarla biz bunu yapacağız" diye konuştu.

Zorluklar yaşadıklarını, şu anda dünyada emtia ve petrol fiyatlarının yükseldiğini dile getiren Nebati: şöyle konuştu: “Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ve enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bugünler geçecek. Unutmayın her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Bu ülkede 2 yıl önce salgın başladığında 'bu ülke öldü, bitti, yandı' diyenler 2 yıl içerisindeki büyümeyi, gelişmeyi gördükçe kafalarını duvarlara vurdu. Ama merak etmeyin bugün karamsarlık yayanlar, bugün insanların moralini bozmaya çalışanlar biz Londra'ya gidip Türkiye'yi anlatıp Türkiye'ye yatırım çekmeye çalışırken gidip Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum. Biz güçlü bir ülkenin temsilcileriyiz ve bu ülke Allah'ın izniyle hiç kimseye eyvallah etmez ve dilenmez. Biz güçlü ülkenin medeniyetine sahip olan geçmişten tevarüs eden gücünü bilen bir ülkenin temsilcisiyiz. Zorluklar önünde baş eğmeyiz. İki yıl önce de 'bu ülke yandı, bitti' dediler, nasıl 2 yıl boyunca yanıldılarsa bundan sonra da yanılacaklar. Tekraren söylüyorum, bu zor dünya koşullarının üstesinden geleceğiz."

“Millet Türk Lirası'na güvenmeye başladı”

Türkiye ekonomi modelinin bir gerçeklik olduğunu ve dünyanın bu modeli şu anda izlemeye aldığını anlatan Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: “Döviz fiyatları makul gidiyor, bu defa başladılar sormaya 'niye makul gidiyor, ne yapıyorsunuz?' İnanç var inanç. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirasıyla iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı ve millet, girişimcilerimiz iş yaparken enflasyonun üzerindeki bir faizle değil enflasyonun çok ama çok altındaki oranlarla iş yapmayı öğrendi. Millet Türk lirasının gücünün farkına vardı. Şu zor günler geçecek, enflasyonun üstesinden geldiğimiz gibi şu karamsarların da üstesinden gelmeyi bu millet bilir."