Bakan Nebati: Büyümenin tabana yayılmasına önem veriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Nebati, “Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ekonomi Modeli’ni kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlemeye devam ettiklerini belirten Nebati, Büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz.” dedi.