Bakan Nebati: Dar gelirlileri rahatlatacak yeni tedbirlerimiz yolda

AK Parti Isparta İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla buluştuğunu, esnafı ziyaret ettiğini belirterek, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgının başladığı 2020'nin ilk aylarından itibaren dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğine değinen Nebati, dünyadaki ekonomik büyümenin 2020'nin içinde daraldığını ve küçüldüğünü vurguladı.

Bütün dünya küçülürken Türkiye'nin büyüyerek pozitif olarak ayrıştığına dikkati çeken Nebati, şöyle konuştu: "Geçen yıl yüzde 11'in üzerinde büyüyen bir Türkiye vardı, yine aynı yaygaralar başlamıştı. O yaygaralarda Türkiye'nin bir miktar baz etkisiyle büyüyeceğini söylüyorlardı. Biz 'Hayır çift haneli bir büyüme gerçekleşecek.' dediğimizde de yine aynı şeyi yaptılar ve yanıldılar. Şunu iyi bilin, sesini yüksek çıkaran bir güruh var. Bir de işini sessiz sedasız yapan bu ülke, vatanı, devleti, bayrağı için çalışan büyük bir sessiz çoğunluk var. Biz sessiz çoğunluğun ta kendisi ve temsilcisiyiz. İşlerini yapan, ülkesini seven. Bizler dedik ki '2021 yılında iyi olacak.' ama her zaman olduğu gibi hep kötü örnekler verdiler. Bunu beceremeyince spekülatif, manipülatif hatta ihanete varan söylemlerle bizi 20 Aralık akşamına getirdiler. 20 Aralık'ta hatırlayın ülkede ön görünmezlik, kaygı olmuş, döviz fiyatları hızlı bir şekilde yükseliyor. Sahte belgelerle dolar şu kadar olacak, ülke perişan olacak şeklinde sert ifadelerle Türkiye'yi kilitlemeye gayet ediyorlar ama yanıldıkları bir şey var. Bu ülkenin iktidarı her sıkıntılı anda milletin duasını, desteğini alarak mutlaka ama mutlaka bir çözüm üretir. 20 Aralık'ta biz uzun günler neticesine ürettiğimiz çözümü, Sayın Cumhurbaşkanımızdan duyduğumuzda bütün millet 'Evet yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, problemleri çözecek yerin adresi de burasıdır.' dedi."

"Rekabet edilebilir kur seviyesiyle önümüzü göreceğiz"

O tarihten itibaren Türkiye'de çok önemli adımlar attıklarını dile getiren Nebati, o akşam ilan ettikleri kur korumalı mevduat hesabıyla Türkiye'deki dövizi kontrol altına aldıklarını hatırlattı. Zorlukların olduğunu, ancak bunların aşılacağını belirten Nebati, "Rekabet edilebilir kur seviyesiyle önümüzü göreceğiz. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle başlayan ve bugüne kadar etkisi sert bir şekilde devam edip, tüm dünyayı adeta esir eden bu gelişmelere rağmen Türkiye önemli başarılara imza attı." diye konuştu.

Önlerinde enflasyon sorunu olduğunu ifade eden Nebati, "Biz iddia ediyoruz ve diyoruz ki bu enflasyon belasının üstesinden gelecek olan da biziz. Biz yüksek enflasyonu bu ülkeden defedecek iradeye sahibiz, yol ve yöntemlerimiz belli. Bu yol ve yöntemlerimiz diğerlerinin söylediği gibi 'Biz geliriz altı ayda çözeriz yani dükkanları, fabrikaları kapatırız, yüksek faizle insanların işlerini kaybetmesine sebep oluruz. Ülkeyi tekrar bir ithalat cennetine dönüştürürüz. İhracatı kısarız ve ülkenin ekonomi yönetimini aslında başkalarının yönettiği bir yere götürürüz.' şeklindeki iradelerine, ifadelerine karşı diyoruz ki yurt dışındaki emtia, gıdadaki emtia fiyatlarının yükselmesinden sonra attığımız adımlarla, sizlerin duasıyla, iş dünyasının müthiş performansıyla aldığımız tedbirlerle bu işin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini vurgulayan Nebati, şöyle devam etti: "Nitekim enflasyonda artış hızı verimliliğin yüksek olması, üretimin artması, yazın getirdiği imkanlar, dünyadaki her türlü emtianın ılımlaşacak şekilde sakinleşmesi ve aşağıya doğru hareket etmesiyle elde ettiğimiz bu imkanlarla biz önümüzdeki aylarda artış hızı düşmüş bir enflasyon, aralık ayından itibaren bazın da etkisiyle burnunu aşağıya indiren bir enflasyonla ülkede, önümüzdeki dönemin sonunda yüzde 23,9'luk bir enflasyon ve sonrasında da tek haneli bir enflasyona yönelik aldığımız tedbirlerle yürüyeceğiz. Bu tedbirlerimiz, birilerinin söylediği gibi sert tedbirlerle olmayacak. Biz fabrikaların çalışması, esnafın dükkanını açması ve işine gidenlerin işini kaybetme korkusunu yaşamadan hayatını devam ettirmesine bağlı bir koşulla enflasyonla mücadele ediyoruz."

"Başta fonlar Borsa İstanbul'a geliyor, çünkü Türkiye güven veriyor"

Kur korumalı mevduat hesabıyla dövizin rekabet edilebilir, kur şeklinde öngörülebilir olduğunu dile getiren Bakan Nebati, iş dünyasının önündeki süreci, enflasyon ve kurla bağlantılı olmak kaydıyla görebildiğini, siparişlerini ona göre fiyatlandırdığını, girdi maliyetlerini bilip hesabını yaparak geleceğe ümitle baktığını belirtti.

Nebati, geleceğe ümitle bakmanın getirdiği moralle bugün yurt dışından ciddi bir şekilde fon geldiğini bildirerek, "Başta fonlar Borsa İstanbul'a geliyor. Niye? Çünkü Türkiye güven veriyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası agresif bir faiz artırımı yoluna gitti. Dünyada merkez bankalarının almış olduğu kararlar, piyasayı daraltıcı ve enflasyonu hızlı bir şekilde engelleyecek adımlar olduğu için yurt dışında oluşabilecek talepteki isteksizliği hızlı bir şekilde Türkiye'den karşılayabilecekleri bir hale dönüştürdü. Bizler büyüyoruz." ifadelerini kullandı.

“Enerji konusunda arz problemi yaşamıyor”

Büyüme odaklı yürüdüklerine, insanların işini kaybetmeyeceği şekilde ilerlemeyi önemsediklerine işaret eden Nebati, şunları kaydetti: "Geçen yıl 150 milyar liranın üzerinde vergiden vazgeçmiştik. Bu yıl 251 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz. Dünyada özellikle Avrupa'da doğal gaz fiyatları almış başını gidiyor. Avrupa'nın problemleri var, bir tarafta fiyatlar yüksek onun için de çok önemli tasarruf tedbirleri alıyorlar, kısıtlamalara gidiyorlar hatta üretimlerini durduruyorlar. Bizim gibi ülkelerden üretim siparişlerine geçmiş durumdalar ama onların aynı zamanda çok büyük bir problemi, arzla ilgili de sıkıntıları var, gaz bulamayabilirler. Türkiye şu anda enerji konusunda arz problemi yaşamıyor. Silivri'deki, Tuzla'daki depolarımız full dolu. Her türlü anlaşmamız yapılmış şekilde, doğal gazımız herhangi bir kısıntıya uğramadan geliyor. Petrolde, gıdada bir problemimiz yok. Şu anda üretim artışlarından, verimliliğinin yüksek olmasından, havaların yardımıyla iyi ürün elde ettik. Bunları tarlada bırakmadık, bunlara çok iyi fiyat vererek TMO'nun depolarını buğdayla, arpayla, mercimekle dolduracak şekle getirdik."

“Talepleri karşılayacağız”

Nebati, enerjide problemin fiyatlar olduğunu, bunu vatandaşlara yansıtmamaya gayret ettiklerini, konutlarda yaşayanların doğal gazı normal fiyatın yüzde 80'in üzerinde daha ucuza aldığını kaydetti.

Dar gelirlileri, emeklileri, memurları, işçileri rahatlatacak tedbirleri aldıklarını, yeni tedbirlerin de yolda olduğunu belirten Nebati, "Krediye ulaşmada zorluk yaşayan, kredi almakta zorlanan, krediye ulaşsa bile firmasındaki aksaklıklardan dolayı alamayacaklar kişiler için de çok özel bir paket hazırlayarak, özellikle C ve D firmalarımızı rahatlatacak adımlar atıyoruz. Biz çalışıyoruz, talepleri dinliyoruz, talepleri karşılayacağız." dedi.