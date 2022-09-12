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Bakan Nebati, DHIK Başkanı Adrian ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DHIK) Başkanı Peter Adrian ile görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Nebati, Twitter hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

DHIK Başkanı Adrian ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini belirten Nebati, "Ülkemiz yatırım ortamına dair faaliyetlerimizi aktarıp küresel ekonomik görünüm üstüne görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

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