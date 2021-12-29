Bakan Nebati: Dolardaki artış kurun doğal salınımı

Döviz kurlarında geçen hafta yaşanan düşüş bu hafta yerini yükselişe bırakırken, dolar bugün yüzde 7 yükselişle 12,60 seviyesinin üzerine çıktı.

CNN Türk canlı yayınında kurdaki son hareketi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında. Radikal düşüşten sonra salınımlarla kur normale dönecek. Piyasayı izliyoruz, ikaz ediyoruz, sonra gereğini yapıyoruz" yorumunu yaptı.

Bakan Nebati özetle şunları söyledi:



"11,5 liradan doları TL mevduata çevirip Merkez Bankası'na verenler var. Canı yanıyor mu? Yanmıyor. Vadeli TL mevduatı olan yükselişten etkilenmeyecek.



12 lira ile açıklayanlar 3-5 gün sonra daha düşük rakama geldiğinde parası karşılanıyor. Dolar bugün 12.64'teydi. 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş durumdayız.



18 liraya doğru giderken ki rakamlar sürekli değişti, yukarıya doğru. O dönem içinde doların bu kadar radikal bir düşüşten sonra çok hızlı şekilde, bunun salınımlarının çok hafif gelmesi beklenemez. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek.

Bize 'Hiçbir şeye müdahale etmeyin' diyorlar. Serbest piyasa bu değil. Biz de ülkenin serbest piyasa koşulları dışındaki eylemlerinin doğru olmadığını söylüyor, ikaz ediyor, gereğini yapıyoruz. Biz dış saldırı yapacak bütün yolları kapattık. Çok net bir şekilde işimize hakimiz.

Merkez Bankası müdahale ederse açıklamak zorunda, dolaylı müdahale de belli bir müddet sonra zaten gözüküyor. Kesinlikle hiçbir şekilde kura müdahale edilmedi. Çok sığ bir piyasa ve insanların psikolojisi ile oynuyorlar.

Dövizi bilerek yükseltmek intihardır, böyle bir şey olmaz. Türkiye'de herkes dolara bakar. Döviz değil direk dolara bakar. Bizim bir hocamız vardı. 'Ne zaman ki televizyonu açtınız, doları görmeye başladınız homoekonomikus olmuşuzdur.' derdi."