Bakan Nebati: Dövizle işlem yapmaktan vazgeçin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun İş Dünyası Buluşması programında açıklamalarda bulundu. Enflasyonun küresel kaynaklı bir problem olduğunu söyleyen Nebati, "Bizim özgüvenimiz yüksek, ne yaptığımızı biliyoruz. Bu işin üstesinden de geleceğiz" dedi.

Nebati, döviz kurlarının kontrol altında olduğunu belirterek, "Bu ülkeyle beraber herkes büyüyecek, büyümeye de devam edeceğiz, bizim önümüzü kimse engelleyip, kapayamaz" şeklinde konuştu.

İş dünyasına çağrı yapan Nebati, "Yatırımlara devam, çok ucuz kredi veriyoruz. Verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu kredilerle amacımız belli; TL'ye güvenin, TL ile işlem yapın. Bu ülke TL'ye güveni yakalayan bir sürece girdi. Bundan sonda döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Borsa İstanbul rekor kırıyor, rekorlarını da her gün egale ediyor.

Alternatif pazarlardan Rusya'dan gelecek turist eksikliğini gidereceğiz.

Bu yıl turist sayısındaki artış ve gelir artışı devam edecek.

İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız.

Büyümede öncü göstergeler birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor.

Tarımsal GES yatırımlarına ciddi bir destek veriyoruz.

Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz.

Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına yönelik yeni bir dijital sistem kurulmasına karar verdik, bu sistem sayesinde fiyatların aşırı bir şekilde şişirilmesi, beklentiler oluşturulması, stokçuluk gibi her türlü eylemin ortadan kaldırılmasını sağlayacağız.

Enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız.

2023'e farklı bir havayla gireceğiz.

Yeni kredi paketinde 2 yıl ödemesiz dönem olacak, kredi Kalkınma Yatırım Bankası ve kamu bankaları aracılığıyla verilecek.

Enflasyonist baskı yaratmayan kredi büyümesini önemsiyoruz.

Attığımız ve atacağımız adımlarla enflasyon ataletini kıracak ve makul bir seviyeye getireceğiz.

Son dönemde krediler içinde ticari krediler sürükleyici rol oynuyor.

Mart ayı itibarıyla ticari kredi büyümesi yüzde 21,1 iken, tüketici kredilerinin büyümesi yüzde 16, hedefimize ulaşıyoruz.