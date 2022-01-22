  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Bakan Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi
Takip Et

Bakan Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacağı ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

Dünyadaki ekonomik gelişmelerin de ele alınması beklenen buluşma, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

 

Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar TL'yi aştıNebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar TL'yi aştıFinans

 