Bakan Nebati: Enflasyon belini kıra kıra iniyor

Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olan Nebati, Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen 28. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımları art arda attıklarını, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücün toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 38,6'dan yüzde 54,5'e çıkardıklarını söyledi.

Karadeniz'de keşfettikleri doğal gazı 20 Nisan'da devreye alarak Türkiye'nin bir hayalini de AK Parti hükümeti olarak gerçekleştireceklerini anlatan Nebati, şöyle devam etti:

Şimdi gidip 7'li koalisyona sorsanız...

"Ülkemizin ilk nükleer enerji santrali projesi olan Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni yakın gelecekte ülkemizin hizmetine sunacağız. İlk elektrik üretimini 2024 yılında yapacağız. Mersin'deki bu tesisimiz, ülkemiz elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'luk kısmını tek başına ve çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan karşılayacaktır. Şimdi gidip 7'li koalisyona sorsanız, bu ortak ve asırlık kazanımlarımızın bir tekini bile asla dile getirmez, kesinlikle takdir etmezler.

Enflasyon, her geçen gün aşağı doğru belini kıra kıra iniyor

Enflasyon meselesi üzerinden kara propaganda yapmak ve oy peşinde pembe hayaller dağıtmak dışında neredeyse hiçbir milli davamızın arkasında durmazlar. Küresel sarsıntıların eşliğinde, tüm dünyayla birlikte bizim de sorunumuz haline gelen enflasyonla mücadele konusunda elbette taviz vermiyoruz. Nitekim, geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren gerileme eğilimine giren ve mart ayında yüzde 50,5 seviyesine gelen enflasyon, her geçen gün aşağı doğru belini kıra kıra iniyor."

Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürene kadar...

Nebati, enflasyonu tek haneli seviyelere düşürene kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Bizler bu sorun karşısında 'Enflasyon yeter ki düşsün, işsizlik artsa da olur' ya da 'Üretim daralırsa daralsın, resesyon olursa olsun' gibi insanımızı hiçe sayan bir yaklaşımı benimsemiyoruz. İnsanımızın işine, ekmeğine, huzuruna göz diken ve bazı mümessillerin bizlere geçmişten bugüne içirmeye çalıştığı acı ilaçlarla, ezber reçetelerle değil, tedrici, bütüncül ve insan odaklı anlayışla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Yüzyılı, sağlıklı nesillerin yüzyılı olacaktır"

Nebati, Türkiye Yüzyılı'nda eğitim sisteminin beşeri ve fiziki kaliteli göstergelerini en üst düzeye getireceklerini söyledi. "Türkiye Yüzyılı, sağlıklı nesillerin yüzyılı olacaktır. Sağlıkta hizmet sunum kalitesini artıracağız, tıbbi teknolojide, ilaç endüstrisinde ve sağlık turizminde kapasitemizi geliştireceğiz." diyen Nebati, şunlari ifade etti:

Çok daha adil bölüşen Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz

" Yeni dönemde savunma sanayisindekine benzer bir atılımı ilaç ve tıbbi sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece katma değeri ve AR-GE yoğunluğu yüksek olan bu sektörlerde ülkemiz önemli bir üretim üssü haline gelecektir. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni uygulamaya alarak her hanenin gelirinin belirli bir seviyenin üzerinde olmasını sağlayacağız. Çok daha adil bölüşen Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.

İhracatımızı 2028 yılında en az 400 milyar dolara yükselteceğiz

Tüm çalışanlarımızın büyüyen Türkiye'nin artan refahından hak ettiği payı almasını sağlayacağız. 2024-2028 dönemi için yıllık ortalama yüzde 5,5 seviyesinde büyüme hedefliyoruz. Böylece 2028 yılı sonunda milli gelir büyüklüğünün 1,5 trilyon dolara ulaşmasını ve kişi başı gelir düzeyinin ise 16 bin dolara yükselmesini öngörüyoruz. Şu an 255 milyar dolar olan ihracatımızı 2028 yılında en az 400 milyar dolara yükselteceğiz.

Tarımsal üretimi geliştireceğiz

Bu büyüme ve ihracat artışı sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine düşüreceğiz. Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Bütçe disiplinini temel ilkemiz olarak korumaya devam edeceğiz. Hızlı tren hattımızı 13 bin 400 kilometreye, toplam demir yolu ağımızı 28 bin 600 kilometreye ulaştıracağız. Milli bir mesele olarak gördüğümüz tarımsal üretimi geliştireceğiz, tarımda verimliliği ve katma değeri artıracağız."