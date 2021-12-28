Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili gelişmeleri konuştuk

ANKARA (DÜNYA) – Mart ayında kuruluşundan bu yana ilk kez toplanan Fiyat İstikrar Komitesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, enflasyon ve yönetilen- yönlendirilen fiyatların konuşulduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati başkanlığındaki toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür. Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir. Komite çalışmalarında düzenli ve sık aralıklarla devam edecektir.” denildi.

Yazılı açıklamada, küresel enflasyon gerçekleşmeleri, mal piyasalarındaki gelişmeler ile yurt içi enflasyon gelişmeleri ve enflasyona etki edebilecek risklerin değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, bu gelişmelerin döviz kurları ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmelerin fiyatlama davranışlarına etkisinin analiz edildiği belirtildi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katıldı.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.



Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk. pic.twitter.com/6RaOJwF40s — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 28, 2021

Bakan Nebati toplantı sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada ise, "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk." dedi.