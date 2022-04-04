Bakan Nebati: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Nebati, "Enflasyon şu anda %60'ın üzerinde, problem mi, problem, ama faiz kıskacından da çıkarttık. Enflasyonun üzerinde faiz oranıyla işlem yapılmıyor, bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyasının önünü açacak adımlar atılıyor." dedi.

Enflasyonda beklentiye yönelik adımlarla yıl sonunda makul seviyelerin görüleceğini belirten Nebati, "Bundan sonra yapmamız gereken şey fiyatlardaki davranış bozukluğunun giderilmesiyle, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme ile yatay geçişten sonra daha makul bir enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz. Enflasyon ile mücadelenin çok önemli ayağı olan bireylerin davranışsal eğilimini değiştirecek adımlar, bu adımları atıyoruz, ataleti üzerimizden atacağız, yatay seyirden sonra yıl sonunda beklentilerimize uygun enflasyon düşüşünü yaşayacağız" şeklinde görüş belirtti.

Nebati, "Aldığımız ve alacağımız tüm önlemler ile döviz kurlarındaki istikrar ve emtia fiyatlarındaki normalleşme ile enflasyonun yıl sonunda kalıcı bir şekilde inmesini bekliyoruz, bu beklentimizden geri adım atmış değiliz." dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dünyanın birçok ülkesi enflasyon ile karşı karşıya.

Salgın sürecinde aldığımız proaktif kararlarla dünyaya örnek olduk

Yüksek büyüme oranları istihdam piyasasına da olumlu yansıdı.

Göstergeler yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü seyretmeye devam ettiğini gösteriyor

Mart ayı itibarıyla yüzde 61,1'e yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürme noktasında kararlı adımlar atmaktayız.

KKM ve bununla sunulan finansal enstrümanlar ile döviz kurundaki oynaklığı kısa zamanda giderdik. KKM hesabı ile enflasyon üzerindeki kur baskısı azaldı.

Döviz kurunda stabilizasyon en iyi şekilde yürüyor.

Türkiye'de dolara ilişkin davranışın olduğunu hepimiz biliyoruz, önemli olan bu davranışın artık TL'ye güven duyulduğu, işlemlerin daha iyi ve uzun vadeli şekilde yapılabilmesi konusunda başarı sağlanmasıdır.

Enflasyon şu anda %60'ın üzerinde, problem mi, problem, ama faiz kıskacından da çıkarttık. Enflasyonun üzerinde faiz oranıyla işlem yapılmıyor, bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyasının önünü açacak adımlar atılıyor.

Bundan sonra yapmamız gereken şey fiyatlardaki davranış bozukluğunun giderilmesiyle, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme ile yatay geçişten sonra daha makul bir enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz.

Enflasyon ile mücadelenin çok önemli ayağı olan bireylerin davranışsal eğilimini değiştirecek adımlar, bu adımları atıyoruz, ataleti üzerimizden atacağız, yatay seyirden sonra yıl sonunda beklentilerimize uygun enflasyon düşüşünü yaşayacağız.

Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumaya devam edeceğiz.

Beklentilerini enflasyon daha da yükselecek kurgusu üzerine kuranlar ve bunun üzerinden fahiş fiyat uygulayan işletmeler takibimiz altındadır.

Kur ve faizin üstesinden geldik, sırada enflasyon var.

Faiz artırılmadan olmaz, diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam.

Enflasyonla ilgili yapılması gereken şeyleri, hep beraber yapacağız.

Her zorlukta bir kolaylık vardır, biz bu zorlukları aşacağız, öldük, bittik, yandık yaygarası ile değil, bunları yapanlarla değil, ülkesine, işletmesine, vatanına, toplumuna inanan ve buna ilişkin olarak pozisyonunu belirleyenlerle bu zorlukların üstesinden geleceğiz.