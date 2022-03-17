Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız
Hazine Bakanı Nebati, Londra'da yatırımcılarla buluşma toplantısında açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Lonra'da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi.
Nebati'nin toplantıda yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:
- TL'deki değer kaybı maalesef enflasyondaki yüksek seyirde belirleyici olmuştur.
- Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek konusunda kararlıyız.
- KKM 10 Mart itibarıyla 557 milyar TL'ye ulaşmıştır.
- Yeni enstrümanlarımız tek tek devreye girmeye devam ediyor, ilave yapısal politikalarla kararlı adımlarımızı hızlandırmayı ve etkin hale getirmeyi hedefliyoruz.
- Yaklaşımımız bu süreçte Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlandırarak karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmak yönündedir.
- Yeşil finansman Paris Anlaşması kapsamında küresel hedeflerimize ulaşmamızda kritik bir rol oynayacaktır.
- Attığımız adımlar sayesinde ülkemiz yenilenebilir enerji konusunda dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir.
- Son dönemde yeşil finansman mimarisini daha ileriye taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirdik.
- Ülkemizde kamu ve özel sektör düzeyinde yeşil tahvil ve SUKUK piyasası oluşturma için adımlar atılmıştır.