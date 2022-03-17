Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Lonra'da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi.

Nebati'nin toplantıda yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

- TL'deki değer kaybı maalesef enflasyondaki yüksek seyirde belirleyici olmuştur.

- Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek konusunda kararlıyız.

- KKM 10 Mart itibarıyla 557 milyar TL'ye ulaşmıştır.

- Yeni enstrümanlarımız tek tek devreye girmeye devam ediyor, ilave yapısal politikalarla kararlı adımlarımızı hızlandırmayı ve etkin hale getirmeyi hedefliyoruz.

- Yaklaşımımız bu süreçte Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlandırarak karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmak yönündedir.

- Yeşil finansman Paris Anlaşması kapsamında küresel hedeflerimize ulaşmamızda kritik bir rol oynayacaktır.

- Attığımız adımlar sayesinde ülkemiz yenilenebilir enerji konusunda dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir.

- Son dönemde yeşil finansman mimarisini daha ileriye taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirdik.

- Ülkemizde kamu ve özel sektör düzeyinde yeşil tahvil ve SUKUK piyasası oluşturma için adımlar atılmıştır.