Bakan Nebati, Fransa'da yatırımcılarla görüşecek

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, 15-18 Mart'ta Fransa'nın Cannes şehrinde 31. kez gerçekleştirilecek gayrimenkul fuarı MIPIM 2022 stratejisini, yurt dışı vizyonunu, yurt dışı bölge temsilcilerini ve proptech alanındaki çalışmaların ilişkin açıklamalarda bulundu.

MIPIM Gayrimenkul Fuarı'nda bu sene, Türkiye'yi İstanbul Pavilyonu ile temsil edeceklerini söyleyen Kalyoncu, katılımcı firmaların yabancı yatırımcılar ile bağlantı kurmasının yanı sıra fuardaki yabancı katılımcılara da Türkiye'deki yatırım potansiyelini ve fırsatları anlatacaklarını bildirdi.

100’e yakın üst düzey katılım bekleniyor

İstanbul Pavilyonu'nda kamu ve özel sektörden birçok isimi ağırlayacaklarını kaydeden Kalyoncu, şu bilgileri verdi: "Bu sene GYODER olarak ana amacımız MIPIM'deki kurumsal yabancı yatırımcılarla birebir görüşmelerin sağlanabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak. Bunun için etkili bir program hazırladık. Fuarın ilk günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati İstanbul Pavilyonu'nun uluslararası açılışını gerçekleştirecekler. Fuarın ikinci günü bakanlarımızın katılımıyla düzenleyeceğimiz yabancı yatırımcı kahvaltısı programın en önemli organizasyonu. Bu organizasyon ile katılımcılarımız, uluslararası fonlar ve yatırımcılarla bir araya gelip, somut yatırım fırsatlarından bahsetme imkanı bulacak. Özel davet ile katılım sağlanan kahvaltıya 50'nin üzerinde üst düzey uluslararası yatırımcı, fon ve geliştirici hali hazırda katılım teyidi vermiş durumda. Bu sayının 100'e yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Bugüne kadar MIPIM'de Türkiye'den bir kurumun düzenlediği en yoğun talebin olduğu program oldu. Ayrıca Amerikalı stratejist ve siyaset bilimci George Friedman’ı ağırlayacağımız kahvaltıda, Friedman 'Jeopolitik Öngörüler: Dünyada değişen güçler ve Türkiye'nin Konumu' adlı bir sunum gerçekleştirecek. Aynı zamanda Avrupa ve Asya’daki güncel gelişmelere de değinecek. Kahvaltıya davet edilen yabancı yatırımcılara Türkiye hakkında bilgi sahibi olmaları adına, PwC Türkiye’nin MIPIM için ilk defa hazırladığı 'Mekansal Bakış Açısıyla Türkiye'de Gayrimenkul Yatırımının Yükselen Alanları' raporunun özetini gönderdik.”