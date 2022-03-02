Bakan Nebati: Gerilimin ekonomik boyutunu ele alıp değerlendiriyoruz

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından 7'ncisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE) video konferans yöntemiyle katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı gelişmeleri ve bunların ülke ekonomisi açısından oluşturabileceği etkileri izleyip değerlendiklerini belirterek, “Henüz net resmi görmek için çok erken olmakla birlikte bu gerilimin bize başta enerji ithalatı, turizm ve ihracat alanında yansımaları olacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomideki toparlanmanın etkisiyle halihazırda artış gösteren enerji fiyatlarının bu gerginlikle daha da artışa geçtiğini gözlemlediklerini kaydeden Nebati, "Olayın ekonomik boyutunu tüm alanlarıyla ele alıp değerlendiriyoruz. Gerektiğinde zamanlı aksiyonları almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim." diye konuştu.

“Hedef, enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmek”

Finansal istikrarın güçlendirilmesinin en önemli öncelikleri olduğunu belirten Bakan Nebati, fiyat istikrarını olumsuz etkileyen döviz kuru dalgalanmalarını engellemek üzere attıkları adımların vatandaşların yanı sıra piyasalar nezdinde de olumlu karşılandığını söyledi. Döviz kurlarındaki oynaklığın önüne geçildiğini anlatan Nebati, “Fiyatlamaların da makul seviyelere gerilediğini gördük." dedi.

Tedarik zincirlerindeki sorunlarla küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışların enflasyonun dünya çapında yükselmesine neden olduğuna dikkat çeken Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi politikayı hayata geçirdiklerini aktardı. Gıdada, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini düşürdüklerini anımsatan Nebati, şunları kaydetti: "Enflasyon ile mücadelede ortaya konulacak adımların fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip etmek üzere Bakanlığımızca oluşturulacak Enflasyonla Mücadele Timi ile firmalar yakinen denetlenmektedir. Enflasyonun düşürülmesi için "Birlikten Berekete" programına mart ayında başladık. Ayrıca tüketicinin uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesini kolaylaştırmak için bir mobil uygulama da geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının etkin koordinasyonu ile enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz."