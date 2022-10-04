Bakan Nebati: Hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'mizin temel amacı, ekonomimizin sürdürülebilir büyüme patikasına girmesini sağlamak, kısa vadede küresel sıkıntıları en düşük hasarla bertaraf ederken uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır." dedi.

Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, turizm, tarım ve sanayi kenti Yalova'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Millete hizmet uğrunda koydukları her tuğlaya, attıkları her adıma düşman olanlara inat, yeni tesisler açmaya devam edeceklerini belirten Nebati, AK Parti iktidarı süresince yerel kalkınmayı en önemli gündem maddeleri arasına aldıklarını kaydetti.

Bakan Nebati, Yalova'ya yapılan hizmetlere değinerek, "Şehrimiz, İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi metropol kentlere yakınlığıyla eşsiz bir konumda yer alıyor. Yalova'nın bu açıdan kalkınmasına da hizmet etmek şiarıyla, 'Yap-İşlet-Devret' modeliyle ülkemizde gerçekleştirilen en büyük proje olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nu ve Osmangazi Köprüsü'nü vatandaşlarımızın hizmetine açtık." diye konuştu.

Yalova'nın ihracatta son 20 yılda adeta şaha kalktığını anlatan Nebati, 2002 yılında 16 milyon dolar olan ihracatını Ağustos 2022 itibarıyla 51 kat artırarak 835 milyon dolar seviyesine yükselttiğini vurguladı.

Nebati, salgınla başlayıp Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden sürecin küresel ekonomide birçok sorunun ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadele etmek için birçok ülke Merkez Bankası finansal sıkılaşmaya gitmiş, bu durum da ekonomilerin resesyon risklerinin giderek artmasına sebep olmuştur. Örneğin, Amerika bugün teknik olarak resesyondadır. Gelişmiş batı ülkelerindeki faiz artırımları sadece kendilerinin resesyon risklerini artırmıyor, aynı zamanda, Birleşmiş Milletler'in de dün belirttiği gibi, küresel ekonominin resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa girme riskini de artırıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel tehditleri fırsata çevirme hedefiyle "Türkiye Ekonomi Modeli"ni kurguladıklarını ve hayata geçirdiklerini dile getiren Nebati, şöyle konuştu:

"Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'mizin temel amacı, ekonomimizin sürdürülebilir büyüme patikasına girmesini sağlamak, kısa vadede küresel sıkıntıları en düşük hasarla bertaraf ederken uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır. Benimsediğimiz selektif kredi politikasıyla, kredilerin üretken alanlarda değerlendirilmesini teşvik ediyoruz. Böylelikle firmalarımızın üretim ve rekabet gücünü artırarak küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almalarını hedefliyoruz."

"İhracatımız yıllık bazda rekor seviyededir"

Hazine ve Maliye Bakanı, salgın sonrasında dünya ekonomisinin önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçerken bu dönüşümü yakinen takip ederek gereken tüm adımları atmaya devam ettiklerini anlattı.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde, dünyanın dört bir yanından saygın akademisyenlerle bir araya geldiklerini ifade eden Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendileriyle gerçekleştirdiğimiz istişare ve paylaşımlar, bizlere bir kez daha Türkiye Ekonomi Modeli'mizin ne kadar isabetli ve zamanında atılmış bir adım olduğunu teyit etmiştir. Zirvede, tedarik bakımından günümüzde, bölgeselleşme eğilimlerinin ağır bastığı belirtilmiştir. Bu kapsamda Türkiye'nin yeni ekonomi modeliyle giderek artan üretim gücünün, ülkemizin önemli bir bölgesel tedarik merkezi haline gelmesini destekleyeceği açıktır. Oluşan bu tarihi fırsat karşısında Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikalarının, gelişmekte olan diğer ülkeler için de bir model teşkil edebileceğinin altı tekraren çizilmiştir. Nitekim, sürdürülebilir büyüme odaklı modelimizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat tarafında son derece pozitif sonuçlar verdiğine zaten hepimiz bir süredir şahitlik ediyoruz."

Bakan Nebati, yüksek büyüme performansını 2022'nin ilk iki çeyreğinde de sürdüren Türkiye'nin, ilk çeyrekte yüzde 7,5 ve ikinci çeyrekte de yüzde 7,6 büyüyerek, salgın öncesi dönemden bugüne G20 ülkeleri içinde en iyi performans gösteren ülkelerden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Diğer taraftan sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında önemli bir gösterge olan makine ve teçhizat yatırımları, 11 çeyrekten bu yana üst üste artmaya devam etmiştir. Geçen yıl istihdam artışımız 2,1 milyon kişi olurken bu yılın ilk 7 ayında 613 bin kişilik ek artışla ülkemiz, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre istihdamını en fazla artıran ülke olmayı başarmıştır. Salgın döneminde küresel ticaret, bazı korumacı politikalar ve tedarik zincirindeki aksamalardan negatif yönde etkilense de Eylül 2022 itibarıyla ihracatımız yıllık bazda 252,6 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyededir."

"Sürekli gündemi çarpıtacak yeni bir malzeme arayışındalar"

Tekstil ve hazır giyim sektörünün yüksek istihdam sağlamasının yanı sıra büyük oranda ihracat odaklı çalıştığını vurgulayan Nebati, Türkiye'nin 2021 yılı itibarıyla dünyanın 6'ncı büyük hazır giyim ihracatçısı konumunda olduğunu kaydetti.

Nureddin Nebati, sektördeki birçok firmanın son zamanlarda sınırları aşarak yurt dışında mağazalar açmaya da başladığını anlatarak, "Esnek üretim yapısına sahip hazır giyim sektörümüzün, devletimizin sağladığı desteklerle yüksek katma değere sahip ürünler üreterek ihracatını daha da artıracağından hiç şüphemiz yoktur. Girişimcilerimizin diğer sektörlerdeki yatırımlarını da artırarak ülkemizin bir üretim ekonomisi olmaya dönük hamlesine katkı sağlayacağına ve yeni büyüme fırsatlarını en iyi şekilde değerlendireceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda, istihdamda, ihracat ve büyümede elde edilen başarı ve kazanımların, diğer ülkelerle kıyaslandığında parmakla gösterilecek nitelikte olduğunun altını çizen Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Tüm olumsuz küresel koşullara rağmen inançla ve ter dökerek kaydettiğimiz başarıları sindiremeyen bazı çıkar odakları ve onların gürültücü elemanları bugün hop oturup hop kalkmaya devam ediyorlar. Elde ettiğimiz tüm kazanımların üzerini örtmek için sürekli gündemi çarpıtacak yeni bir malzeme arayışındalar. Bu zevat, mevcut küresel gerçekler ve ülkemizin kendisine özgü koşullarını analiz edip milletimize somut projeler ortaya koymak bir yana, çarpıtılmış spekülatif açıklamalar ve ucuz algı operasyonlarından başka hiçbir gayret göstermiyor. Son 20 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ayağa kalkan, özgüvenini yeniden kazanan milletimiz, sinsi kumpaslara ve kirli darbe girişimlerine nasıl geçit vermediyse, bu ekonomi tetikçilerine de asla prim vermeyecektir. Yalovalı kardeşlerimiz ve milletimizin her bir ferdi bu basirete, bu inanç ve iradeye sahiptir."

"Enflasyon olduğu zaman onunla nasıl mücadele edeceğimizi iyi biliriz"

Bu odakların millet karşısında hiçbir başarı elde edemeyeceklerini kendilerinin de çok iyi bildiğini ifade eden Nebati, "Bu yüzden mesnetsiz ve seviyesiz saldırılarını çaresizce artırmaktan başka bir şey de yapamıyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte ülkemize yeni tesisler kazandırıyor, küresel tehditleri fırsata çevirmek için beraberce azimle, kararlı ve inançlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Peki biz ne yapıyoruz? Dönüşen bu yeni dünyada Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletimizle birlikte, 'Türkiye yüzyılı'nı yazmaya devam ediyoruz. Tüm kalbimle inanıyorum ki Rabb'im, gösterdiğimiz bu gayretlerin mükafatlarını bizlere elbette vermeye devam edecek, ay yıldızlı bayrağımız küresel arenada her geçen gün daha yükseklere çıkacaktır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş adamıyla iş adamı gibi konuştuklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Bir habbe tanesinin tohum olarak toprakla buluşmasından bir başağa nasıl gelişini saatlerce, günlerce anlatacak bir tarım, çiftçi anlayışıyla dilimize vurur söylemlerimiz. Bir işçiyle otururuz, ekmeğimizi beraber paylaşırız. Bir iş adamıyla oturur, onunla beraber yürür, önündeki engelleri kaldırırız. Bir dar gelirliyle baş başa kaldığımızda 'seni çok iyi anlıyoruz' deriz. Enflasyon olduğu zaman onunla nasıl mücadele edeceğimizi iyi biliriz. Ülkenin 20 yılda nereden nereye geldiğini, sağladığımızı çok iyi bir şekilde ifade etmeyi beceririz ama hem alaylı hem de mektepli olarak bir üniversite hocasıyla da oturup konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi de çok iyi biliriz.

Siz manipülatif, spekülatif, yalan dolan, hezeyanlarla sözlerinizi devam ettirin. Siz havuzunuzda çırpınmaya devam edin. Siz trollerinizle, takipçilerinizin sayısını artıracak her türlü işi yapın ama biz teorisinden de uygulamasından da ve çıktılarıyla da Türkiye Ekonomi Modeli'nin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya büyük bir örnek teşkil edeceğini ve tüm dünyanın sancılı bir şekilde geçtiği bu dönemi en iyi şekilde geçeceğimizi biliyoruz."

Bakan Nebati, LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi'ni Yalova'ya kazandıran firma yetkililerine de teşekkür etti.