Bakan Nebati: Hazine destekli KKM hesaplarında yenileme oranı yüzde 70

Cana SAKARYA

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1,5 trilyon TL’lik tasarrufunun Kur Korumalı Mevduatta değerlendirdiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2023 Yılı bütçesini Plan Bütçe Komisyonuna bunan Bakan Nebati, Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiğini belirterek, Hazine destekli hesaplarda yenileme oranının yaklaşık yüzde 70 seviyesinde, KKM hesaplarının toplam vadeli mevduatlar içindeki payının ise yüzde 27 olduğunu söyledi.

Bakan Nebati, “KKM uygulaması olumsuz jeopolitik gelişmeler, küresel finansal koşullardaki sıkılaşma, avro-dolar paritesindeki gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın sürdürülmesinde etkin rol oynamıştır” dedi.

KKM uygulamasıyla birlikte TL mevduatın ortalama vadesinin 2 katına yükseldiğini kaydeden Nebati, “Sektörün en önemli risklerinden olan vade uyumsuzluğunda önemli iyileşme sağlanmıştır. Ayrıca döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı yaklaşık 17 puan düşüş göstererek yüzde 52,3’e gerilemiştir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bütçe sunumunda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Küresel finansal piyasalarda öngörülebilirliğin azaldığı, dolar karşısında avronun dahi sene başına göre yüzde 12; Japon yeninin ise yüzde 27 değer kaybettiği böyle bir ortamda TL’de stabilite sağlanmıştır. Reel kur ise sene başına göre yüzde 16,7 değer kazanmıştır.

Bu uygulamanın döviz kuru dalgalanması ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkileri dikkate alındığında maliyeti sınırlı kalmıştır. “