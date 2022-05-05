Bakan Nebati: İhracat hedefimize adım adım ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Nisan 2022 yılına ait ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı odaklı ekonomi modelinin meyvelerini net bir şekilde vermeye devam ettiğini belirten Bakan Nebati, 2022 Nisan ayında toplam 23,4 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını söyledi.

Geçen yılki ihracat başarısının ardından 12 aylık ihracatın 240,1 milyar dolara yükselmesiyle 2022 yılı için 250 milyar dolarlık ihracat hedefine de el birliğiyle ve adım adım ilerlediklerini kaydeden Nebati, “Küresel kırılganlıkların arttığı ve dünyada büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği bir ortamda bu başarıda imzası olan TİM Başkanı İsmail Gülle nezdinde tüm ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ederim. Daha müreffeh bir Türkiye idealimize giden yolda gece-gündüz demeden tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içinde ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.