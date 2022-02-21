Bakan Nebati, ihracatçılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmelerine devam ediyor. Bakan Nebati'nin bugünkü adresi ise ihracatçılar oldu. TİM Başkanı İsmail Gülle ve TİM yöneticileriyle görüşen Bakan Nebati, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün TİM Başkanı Gülle ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik, Katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelerimize devam ediyoruzYatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz başta olmak üzere son dönemde devreye aldığımız uygulamalar ve ekonomideki güncel meseleler ile ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik."