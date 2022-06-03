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Bakan Nebati, İKB Başkanı Al Jasser ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında, İKB Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bakan Nebati, Twitter hesabından, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantı çerçevesinde, İKB Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldiklerini bildiren Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda Banka ve ülkemiz arasındaki yakın iş birliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca, pandemi sonrası yeniden toparlanma sürecinde, küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak, Banka'nın üye ülkelerin kalkınmasına yönelik izleyeceği politikalar hakkında istişarelerde bulunduk."

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