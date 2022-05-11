Bakan Nebati, iş dünyası ile enflasyonu görüşecek

ANKARA (DÜNYA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında, aralarında gıda ve inşaat malzemelerinin de yer aldığı sektörlerin temsilcileri ile İstanbul’da bir araya gelecek.

Açıklamaya göre, gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirilecek.

Açıklamada ayrıca, Bakanlığın fahiş fiyat uygulayanlara yönelik yaptığı çalışmaların sonuçlarının da paylaşılacağı toplantıda, Bakan Nebati’nin enflasyonla mücadele konusunda sektörler temsilcilerinden de destek talep etmesinin beklendiği vurgulandı.