Bakan Nebati, İSO Meclisi'nin toplantısına katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İSO Meclisi’nin nisan ayı olağan toplantısına katılarak gündeme ilişkin açıklamalar yapacak
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin nisan ayı olağan toplantısı, “Katma Değerli Yenilikçi Üretim ile Küresel Değer Zincirlerinde Üst Sıralara Çıkmak İçin Yatırım, Üretim ve İhracat Odaklı Ekonominin Türkiye İçin Önemi” gündemiyle gerçekleştirilecek.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.