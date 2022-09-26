Bakan Nebati: KGF paketi 50 milyar TL'den aşağı olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon gelecek yıl sürekli aşağı doğru bir yola girecek, hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati konuşmasında hazırlıkları süren KGF paketine değindi. Nebati, KGF paketinin hazırlıklarının son aşamada olduğunu ve paketin 50 milyar TL'den aşağı olmayacağını bildirdi. Nebati, "KGF paketi istihdam sağlayan firmaların önünü açacak. Ülkeye kazandırdıklarının yanında KGF maliyeti bir şey değil" dedi.

Kurun öngörülebilir durumda olduğunu kaydeden Nebati, Kur Korumalı Mevduat'a ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Nebati, "Kur korumalı mevduat 1,37 trilyon TL'ye ulaştı. Ülkedeki mevduatın 3'te birini karşılıyor. KKM'nin maliyeti 75,6 milyar TL. KKM'nin Türkiye bütçesi üzerinde etkisinin sınırlı olduğu çok net bir şekilde ortada" dedi.

Nebati, ödemeler dengesi net hata noksanının geçen yıl 10 milyar doların üzerinde olduğunu ve 3,7 milyar seviyesine gerilediğini kaydetti.

Mir konusunda ise denge politika yürüttüklerini vurgulayan Nebati, "Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zelenski ile görüşüyor. Finansal sistemlerin çalışmasını sıkıntıya sokacak adımlara izin vermeyiz" ifadesini kullandı.