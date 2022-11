Bakan Nebati: KGF paketi ile Hazine üzerindeki riski artıracağız

Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin vizyon projesi Togg'a ulaşma noktasında kamu bankalarının çalışma yaptığını belirterek, "Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ile katılım bankalarımız bu konuda gerekli teşvikleri verecek. Gerekirse kazanmamak üzere, çok daha düşük maliyetlerle kar da etmeyecek şekilde bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir." dedi.

Nebati, TRT Haber televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'nin son 20 yılda ortaya koyduğu vizyonun "Türkiye Yüzyılı" mottosu için bir kaynak teşkil ettiğini belirten Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin de "Türkiye Yüzyılı"nı inşa edecek en önemli parametrelerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un büyük bir hayalin gerçeğe vurumu olduğunu ifade eden Nebati, kamuda da bu araçların kullanımıyla ilgili bir alım garantisi getirdiklerini, Türkiye'de artık yerli aracı kullanmak istediklerini söyledi. Nebati, "Biz Togg'u alacağız, en başta bakanlarımız olmak üzere tüm üst düzey yetkililere, valilere göndererek bu araçların Türkiye sathında yayılmasını ve görünümünü sağlayacağız." diye konuştu.

Togg'da vergi yükünü azaltma sinyali

Togg ve benzeri elektrikli araçların ülkede kullanımını sağlamak için ÖTV'de değişime giderek vergi yükünü en aza indirdiklerine değinen Nebati, şöyle konuştu:

"Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat verdi, çağrıda bulundu. Bu otomobile rahat ulaşımın sağlanabilmesi için bankaların bir çalışma yapması noktasında. Gelmeden, kamu bankalarımızla tekrar bir görüşme gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ile katılım bankalarımız bu konuda gerekli teşvikleri verecek. Gerekirse kazanmamak üzere, artık faiz oranları da çok düştü, çok daha düşük maliyetlerle kar da etmeyecek şekilde bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir. Biz bu yapının Hazine ve Maliye Bakanlığını ilgilendiren, hangi alanda, ne tür bir sorun varsa onunla iletişim halindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank bu konuda çok hassas, sürekli bizi dürtüklüyor. Biz de bu aracın Türkiye'de yollara rahat bir şekilde çıkması için adımlarımızı atmaya devam edeceğiz."

KGF'de ilk kez fatura karşılığı işlem

Esnaf destek paketleri hakkında bilgi veren Nebati, bir taraftan da KGF paketi üzerinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Nebati, şunları kaydetti:

"Hazırlıkları bitmek üzere olan KGF kredi paketinde Türkiye'de ilk defa bir farklı yöntem kullanacağız. Fatura karşılığı işlem yapıyoruz artık, bu tamamen yüzde 100 hale dönüşmüş olacak. Son KGF'de bunu tecrübe ettik. Önümüzdeki süreçte KGF kullanacakların tamamı faturalı bir şekilde kredi kullanabilecek. Bankalar kredi kullanırken bilançoya bakarlar, şirketin krediyi geri dönüşümünü gerçekleştirme kapasitesine sahip olup olmadığına bakarlar, firmaları 'A,B,C' diye değerlendirirler, 'A: Hiç bir ihtiyacı yoktur, B:verseniz de olur, vermeseniz de olur, C: bilançosunda sıkıntılar olup krediye erişimde zor yolları anca geçebilen firmalar, D: oldukça kötü. Şimdi biz hazırladığımız yeni KGF paketinin yüzde 75'ini C'ye vereceğiz. Çok heyecan verici bir şey. Bu bir manşettir. Gerçekten ihtiyacı olup finans sektöründen kredi almakta zorlananlara, gerek işletme sermayesini gerekse yatırımlarını büyütmesi için onlara kolaylık göstereceğiz ve Hazine üzerindeki riski bir miktar artıracağız. Çünkü o KOBİ'leri, şirketleri yaşatma gibi bir hedefimiz var. Buradaki kazancımız, onlara verdiğimiz kredi dövize, dolara, altına, ihtiyacı olmayan bir yere gitmeyecek. Tamamen firmanın ihtiyacı olan yere gidecek. Şirketini, atölyesini firmasını büyütmek istiyorsa bunu kullanacak. Önünü çok daha rahat bir şekilde görecek. Kredinin yüzde 25'ini de B'ye düşünüyoruz. A'ya bu dönemde hiçbir şekilde bir desteğimiz olmayacak. Onlar zaten her fırsatta bilançoları gereği her türlü finansal imkanlara ulaşabiliyor."

Enflasyon

Aralık ayından itibaren enflasyonun belini kırmış olacağız.

Enflasyon, karar vereceğiniz anda sabah hissedeceğiniz bir şey değildir, hedefinizi korumanız, belirli bir sürenin geçmesi lazım.

Enflasyon sadece Türkiye'nin değil dünyanın problemi. Önümüzdeki yıl enflasyonun düştüğü, bunun hissedilir bir şekilde topluma yansıdığı bir döneme gireceğiz.

(Enflasyon) Aldığımız tedbirlerle artış hızı azaldı, Aralık itibarıyla düştüğünü göreceğiz.

Turizm gelirlerimiz çok iyi, ödemeler dengesi ile ilgili bir sıkıntımız yok.

Resesyon tartışmaları

Yolumuzu büyümeden yana çizdik, insanlar işlerini kaybetmeyecek, kepenkler, fabrikalar kapanmayacak.

İnsan odaklı baktığımız için sübvansiyonlar sağladık, imkanları insanların rahatlaması yönünde kullandık.

Şu anda Avrupa ne yapacağını gerçekten bilemiyor, Avrupa'da ciddi daralma görülüyor, ABD'de aynı şekilde daralma görülüyor, Türkiye büyüyerek yoluna devam ediyor.

Dünya önümüzdeki günlerde çok daha yüksek sesle resesyonu konuşacak, çok daha yüksek sesle Avrupa bu krizden nasıl çıkacak diye konuşacak, ABD aynı şekilde konuşmaya devam edecek, biz ise büyüyerek, üreterek, istihdam oluşturarak yolumuza devam edeceğiz.

Riyad'daki yatırım konferansında salon tamamen doluydu, bu Türkiye'ye ilginin tezahürüdür

Suudi Arabistan heyeti Aralık'ta yatırımcılarıyla gelecek

Kripto para düzenlemesi

Kripto varlıklar ile ilgili soru işaretlerinin ortadan kaldırıldığı, tanımlamalar yapılarak aynı kavramlardan aynı ifadelerin anlaşılacağı üst yapı amaçlanıyor.

Kripto para düzenlemesi bizim açımızdan bu iş bitti, son derlemeler yapılıyor.