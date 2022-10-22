Bakan Nebati, kıyı balıkçılığı desteklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçı destek miktarlarını açıkladı.

Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıları desteklediklerini belirterek, 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirileceğini ve kadın gemi sahiplerine birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlasının verileceğini aktardı.