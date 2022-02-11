Bakan Nebati: KKM'de dövizden dönüşlerin payı yüzde 49'a yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BloombergHT - Habertürk ortak yayınında gündeme ilişkin açıklama yapıyor.

Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

20 Aralık 2021 Türkiye için önemli günlerden biriydi, tarihe geçen bir gün oldu, ekonomik manifesto açıklandı ve etkisini gösterdi.

KKM başlarken, ilk andan itibaren Türkiye'de çok ciddi bir şekilde talebin oluşmasına ve oraya doğru yönelişin ivme kazanarak başlamasına neden oldu.

Önce bireyseller, sonra tüzeller, son ve en önemli ayağı da vergi istisnası ile 31 Aralık'a kadar kur farklarını istisna etme imkanı sağladık, günlük girişler hızlı bir şekilde dövizi de tetikledi.

Tutar 10 milyar doları aştı

10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın bir TL girişi oldu.

2022 tarihi sonunda, Cumhurbaşkanımızın bir yıl uzatma yetkisi var, bu tarihten önce kesme yetkisi de var.

Tutar 10 milyar doları aştı, TCMB imkanlarını genişletmesi ve kurların stabilizasyonu açısından gündemimizde kalmaya devam ediyor, çıkış için optimal noktaya bakılır.

KKM'de dövizden dönüşlerin payı yüzde 49'a yükseldi.

"Kurdaki değişim fiyatlara yansıyor"

1973 krizi sonrasında aynı şeyler yaşandı, enflasyon yükseldi ve özellikle batı ülkeleri ciddi bir şekilde müdahalede bulundular, önce durgunluk ve resesyona gidecek bir durum yaşandı.

Dünya enflasyonu konuşmaya devam edecek, çünkü dünyada ticaret daralmış durumda

Biz kurdan etkiliyoruz, kurdaki herhangi bir değişim fiyatlara yansıyor, böyle bir psikoloji var, bunu kabul etmemiz lazım

Döviz kurlarındaki fiyatlama bir sonraki adımla yapıldı, spekülatif işlemler yapıldı, yaşanan kur atağı enflasyon üzerinde etkili oldu, bizde temel ayaklar kur ve enflasyondur.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 24

Enflasyon bir süre mevcut seviyelerde devam edecek, yaz aylarında gevşeme bekliyoruz.

Yarın açıklayacağımız paket ile üzerimizdeki yüklerle ilgili atacağımız adımlarla herkesin işbirliği ile bu psikolojiyi tersine çevirmek gayretindeyiz

Yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 24 civarında.

2023'te seçime enflasyonda tek rakamlı olarak girmiş olacağız. Mayıs 2023'te tek haneli enflasyona ineceğiz.

Türkiye'de altın bir gerçek, Londra'da da bu soruyu sordular, bizde düğünde altın takıyoruz, adım başı kuyumcu vardır, bu altın yastık altında duruyor, ekonomiye kazandırılması noktasında adımları genişletelim.

"KKM'ye olan ilgi altına dönük de olacak"

Yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması noktasında paydaşları daha etkin hale getirelim.

Şeffaflık, güven, istikrar, bir araya getirildiğine, KKM'ye olan ilgi altına dönük de olacak.

Bankaları, rafinerileri ve Darphane'yi de işlerin içerisine sokacağız, ama aynı zamanda akredite edilmiş kuyumcular vasıtasıyla da Türkiye'nin her alanına yayılacağız.

Üretim odaklı, istihdamı genişletici ve istikrarı sağlayıcı bir model, bu model Türkiye modeli.

Türkiye, coğrafya ve uyguladığı ekonomi politikaları ile özgün bir ülke.

Model değişikliğinde bir sancılı dönem vardır, bu riski aldık, bu riskin temizlenmesi lazım, yatırım, üretim adımları atarken, bu yıl aldığımız riskin bertaraf edilmesi noktasında yolumuza devam edeceğiz.

"Piyasa kuru içselleştirdi"

Yarın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı KGF paketinin ayrıntılarını vereceğiz.

Ekonomi modeli çerçevesi içerisinde sürdürülebilir hale getirmek, tek problemli alan olan enflasyonu bertaraf etmek, dolar stabil gidiyor, kurda oynaklık en az seviyede, rekabet edilebilir bir kur seviyesi yakalamış durumdayız.

Piyasa bu kuru içselleştirdi, iş dünyası da buna ilişkin olarak bu fiyatlamayı ona göre yapmaya başladı.

Türkiye'nin kendi gerçekliği var, dolara önem veriyoruz.

Kur korumalı mevduatta dün akşam itibarıyla 340 milyar TL'ye yaklaştı.

"Dolara önem veriyoruz"

(Londra toplantısı) Şeffaf bir insanım, inandığım bir şeyi söylerim, bir şeyi gizlemenin, bunu değiştirmenin bir anlamı yok.

Londra görüşmeleri muhteşem geçti, bunu oradaki yatırımcıların gözlerinden de anlıyorsunuz. Katılımcılar olumlu yorumlar yaptı, bir eleştiri gelmedi

Bu sabah Türkiye temsilcileriyle de toplantı yaptım, hepsi ortak dönüş yaptı, Türkiye için olumlu bir algı.

Yatırım yapılabilir bir ülke olduğu, büyük bir getiri ile karşı karşıya kalacaklarını ifade ettik, şimdi sonuçlarını göreceğiz, iletişime devam

Pazartesi, salı günü Cumhurbaşkanımız BAE'de olacak, oradan da ben Jakarta'ya G20 zirvesine gideceğim.

"KKM ile net rezervlerin artmasını bekliyoruz"

Piyasayı bir enstrümana kilitlemenin bir anlamı yok, bunları zarar vermeyecek şekilde götüreceğiz, döviz bozumu şu anda %49, üzerine gidecek, dolarize etmiyoruz, olan dövizi TCMB'ye aktarıyoruz

KKM ile TCMB'nin net rezervlerinin artmasını bekliyoruz.

KKM'de dövizden dönüşlerin payında %55-60'ları konuşacağız. Türkiye'de KKM'de ortalama vade 100 gün.

(KKM) Şirketlerimiz 6 ay boyunca dövizi alıp bloke ediyor, demek ki nakit akışında o paraya ihtiyacı yok, şirketlerimizin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

(Şirketlerin KKM'ye dönüşlerinde minimum 6 ay şartı) Vadenin uygun olduğunu düşünüyoruz.

Şu an tüm enstrümanlarda negatif faiz var.

(Özel bankalar) Riskin paylaşımında her şeyi kamu bankalarına yüklersek onlar doğru olmaz, TCMB repo piyasasını ucuz bir şekilde fonluyor, kendi getirilerini artıracak işleri yapsınlar, ama bunu kamu bankaları ile eşleşecek şekilde yapmalılar

Kamu bankalarına sermaye enjekte ediyoruz, bu zaten kamunun elinde olan imkanlarını seferber etmek demek

(Özel bankalar) Özel sektörün taleplerini karşılarken toplam mevduat içindeki payınızı düşürmemek gibi bir görevi de almalılar.

KKM belirli bir noktaya geldi, şimdi altın, doyuma ulaştıktan sonra diğer enstrümanları da sokarız.

Tedbir paketi yarın açıklanacak

Öte yandan Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, piyasadaki çatı kuruluşlar, kamu ve özel banka temsilcilerinin katılımıyla yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği toplantıda bir dizi tedbir ve destek açıklayacak.

Programda, fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli destek, tedbir ve teşvik paketinin yanı sıra, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara yönelik finansman destek paketi de duyurulacak.