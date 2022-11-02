Bakan Nebati: Krediler doğru yerlere kanalize olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir süredir dile getirdikleri Kredi Garanti Fonu (KGF) hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Buradaki en önemli fark şu olacak; KGF'de özellikle A, B, C diye nitelendirilmiş olan firmalar içerisinde, paraya ihtiyacı olmayan ya da finansmana ulaşımda sıkıntı yaşamayan firmaları bir tarafa bırakıp asıl yatırım yapan, işletmesini büyütmek isteyen B ve C'deki, özellikle de kredi ulaşımında bilançolarındaki aksaklıkları finansal sektörün bakış açısıyla değil, devlet, kamu ve reel sektör bakış açısıyla destekleyecek ve bu kredilerin doğru yerlere kanalize olması için hazırlıklarımızı bitirecek şekle gelmiş durumdayız" dedi.

MÜSİAD EXPO 2022 açılış toplantısında konuşan Bakan Nebati, iş dünyasının finansmana erişimini desteklemek, yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla son dönemde selektif kredi politikalarıyla Hazine Destekli KGF paketlerini uygulamaya aldıklarını anımsattı. Nebati, "Öte yandan, reel sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılayan bankacılık sektörümüzün toplam kredi hacmi yılbaşına göre yüzde 41 artarak 6,9 trilyon liraya ulaşmıştır. Selektif kredi politikamızın bir sonucu olarak bugün ticari kredilerdeki artış oranının tüketici kredilerine göre daha yüksek seviyelerde olması da sevindiricidir." diye konuştu.

Nebati, MÜSİAD Başkanı Asmalı'nın açılış konuşmasında kredi konusundaki sorunları dile getirmesi üzerine de şunları kaydetti:

"Elbette MÜSİAD, kurulduğu günden beri ne söylüyorsa doğru söylüyor. Kredilerdeki söylemlerinizi haklı ve doğru kabul ediyoruz. Dolayısıyla da gerek kredilerdeki ulaşım gerek kredilerdeki sürenin kısa olması bunlar gelip geçici... Yeni bir model, yeni bir iş anlayış ve selektif kredi politikamız önümüzdeki süreci çok daha kolay bir şekilde geçireceğimiz yol haritasını ortaya koyuyor. Talepleriniz, beklentileriniz haklı ve bu yönde de biz gerek Bankalar Birliği'yle yaptığımız toplantılarda gerek finansal kuruluşlarla yaptığımız toplantılar ve iş birliğiyle bu alandaki sıkıntıların giderilmesi noktasında gerekli düzenlemeleri hızlı bir şekilde yaparak bizi taşıyan, yolumuzu çizen reel piyasanın önceliklerinin Türkiye önceliği olduğu noktasında hemfikir olduğumuzu da beyan etmek istiyorum."

"Bir süredir dile getirdiğimiz KGF hazırlıkları devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti iktidarı süresince olduğu gibi, salgın ve savaş koşullarının ortaya çıkardığı zorlu şartlarda da esnaf ve sanatkarları asla yalnız bırakmadıklarını, yakın dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Bir süredir dile getirdikleri KGF hazırlıklarının da devam ettiğini aktaran Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradaki en önemli fark şu olacak; KGF'de özellikle A, B, C diye nitelendirilmiş olan firmalar içerisinde, paraya ihtiyacı olmayan ya da finansmana ulaşımda sıkıntı yaşamayan firmaları bir tarafa bırakıp asıl yatırım yapan, işletmesini büyütmek isteyen B ve C'deki, özellikle de kredi ulaşımında bilançolarındaki aksaklıkları finansal sektörün bakış açısıyla değil, devlet, kamu ve reel sektör bakış açısıyla destekleyecek ve bu kredilerin doğru yerlere kanalize olması için hazırlıklarımızı bitirecek şekle gelmiş durumdayız. KGF paketiyle üreticilerimiz, imalatçılarımız ve işletme sermayesi ihtiyacı olan tüm paydaşlarımıza bu paylaşımı yapmak istiyorum. Buna ilişkin olarak farklı adımlarımızla da inşallah piyasadaki bu güzel trendi, güzel havayı devam ettirecek adımlarımız devam edecek. İyi bir hava yakaladık. Büyüyoruz, üretiyoruz, ihraç ediyoruz ve ülkemizin iştahlı piyasasını en iyi şekilde yönetiyoruz. Bu konuda engel olabilecek her türlü sıkıntıyı da ortadan kaldıracak irademiz var."

Yakın dönemde, vergi kanunlarında yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı teşvik edecek pek çok düzenlemeye de imza attıklarını bildiren Nebati, uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarıyla karşılıklı anlaşma usulünün etkin kullanılmasına ilişkin çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

Öte yandan Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla son dönemde selektif kredi politikasıyla Hazine Destekli KGF paketlerini uygulamaya aldıklarını belirterek, "Genç girişimcilere kullandırılan Hazine Destekli Kredilerdeki sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükselttik ve bu kredilerde aranan yaş sınırını da 30’dan 35’e çıkardık" dedi.

Nebati, KGF'de finansmana ulaşmada sıkıntı yaşamayan firmaları dışarıda bırakacaklarını da söyledi.

8 çeyrektir pozitif büyüme kaydeden ekonomimizde, makine ve teçhizat yatırımları da 11 çeyrekten bu yana kesintisiz artmaya devam ediyor. pic.twitter.com/Zun85iHer6 — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 2, 2022

"Enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız"

Döviz kurunda yaşanan gelişmelerin enflasyon beklentilerinin kötüleşmesinde, ülkede enflasyonun yüksek seviyelere çıkmasında etkili olduğunu belirten Nebati, "Enflasyonla mücadelemizi tek haneli rakamlara düşürünceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bunda kesin kararlıyız. Yoğun koordinasyonu sürdürüyor. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar atmaya devam ediyoruz. Finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlar başta olmak üzere aldığımız kapsayıcı tedbirler sayesinde küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşme ve beklentilerdeki iyileşmenin de olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız" ifadelerini kullandı.