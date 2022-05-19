Bakan Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile bir araya geldi.

Nebati, Ruiz ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında, "Diplomatik ilişkilerin 70. yılına denk gelen bu yıl Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile bir araya gelmekten ve kendilerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Turizm başta olmak üzere ekonomik iş birliğimize büyük katkı sağlayacak adımlar ile ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerimizi güçlendirecek başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.