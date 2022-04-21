Bakan Nebati, Lagarde ile görüştü
Bakan Nebati, "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." açıklaması yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile görüştü.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/EdpwQjgIwS— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) April 21, 2022
Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.