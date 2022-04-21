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Bakan Nebati, Lagarde ile görüştü

Bakan Nebati, "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile görüştü.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

 

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