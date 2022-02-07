Bakan Nebati: Londra'da banka ve yatırımcılarla görüşmeler olumlu geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, paylaşımında, “Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.