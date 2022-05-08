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Bakan Nebati, Marakeş’te EBRD toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenecek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantılarına katılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 10-11 Mayıs 2022 tarihlerinde Marakeş’te düzenlenecek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantılarına iştirak edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu toplantılarda, EBRD’nin mevcut gündemine ilişkin değerlendirmelerin aktarılacağı ve geleceğe yönelik planların görüşüleceği belirtildi.

Açıklamaya göre heyet Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikaları da paylaşacak.

Bakan Nebati'nin Marakeş ziyaretinde mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacağı da belirtildi.

 