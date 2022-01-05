Bakan Nebati: Ortodoks politikaları kenara bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlık toplantısında konuştu.

Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:

Türkiye ihracat eksenli politikasına devam edecek. Yeni yatırım ve açılımlarla ihracat hedefine ulaşacağımız açık.



Cari işlemlerdeki iyileşme sürüyor.

Yeni ekonomik modelle birlikte cari açıktan cari fazlasına geçeceğiz.

Ortodoks politikaları kenara bıraktık.

Bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz.

Kazancını helal yönden elde edenlerin bizi anlayacağına inanıyoruz, hesabın kitabın rahat yapıldığı bir dönem olacak, rahat olun.

Üretim odaklı, imalat ve ihracata yönelik firmaları destekleyecek çalışmalarımız var.

Enerji, savunma ve ilaç sektörüne yönelik teşvikler devam edecek.

TL'yi güçlendirecek tüm enstrümanlarımızı sunduk, dönem bu enstrümanları kullanma dönemi.

Kur artık tartışılır olmaktan çıktı, döviz kurları dengeye kavuştu.

Dün itibariyle kur korumalı mevduat 91,5 milyar TL'ye ulaştı, dövizdeki köpük ve algı bitti.

Dünyanın bir çok ülkesi yüksek enflasyonla karşı karşıya. Enflasyonla mücadelemize sert ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz.