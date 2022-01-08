Bakan Nebati: Oynaklığın azalmasına yönelik makro ihtiyati tedbirler alınacak

İş dünyası ve STK’ların kadın yöneticileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin ekonomi modelinin doğru bir model olduğunu söyledi. Türkiye’nin güçlü üretim ve ihracat kapasitesi bulunduğunun altını çizen Nebati, Türkiye’nin yüksek miktarda doğrudan yabancı yatırım çeken önemli bir merkez haline gelme potansiyeli olduğunu kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını dile getiren Nebati, ekonomide beklentileri iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesinin sağlanacağını aktardı.

Bakan Nebati, kadın istihdamının artırılması amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının da yer aldığı destekler hakkında bilgi verirken, sosyal politikalar kapsamında devreye alınan projeleri anlattı.

Kadın yöneticilerin tek tek söz aldığı Dolmabahçe’deki toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü.