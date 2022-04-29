Bakan Nebati, Prens Selman ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını görüştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. pic.twitter.com/hzoKcrqwV2 — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) April 29, 2022

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman ile bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Kral Salman'ın yanı sıra Veliaht Prens ile de görüşmüştü.