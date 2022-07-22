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Bakan Nebati, SEDDK'nın yeni yönetimine başarılar diledi

Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yeni Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ve Kurul üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye ziyarette bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ziyarette SEDDK İkinci Başkanı Davut Menteş, Kurul Üyeleri Yusuf Dinç, Mahmut Güngör ve Fatih Küçükcan’da yer aldı. Ziyarete yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ziyarete ilişkin twitter de yaptığı paylaşımda, “SEDDK Başkanı Sn. Mehmet Akif Eroğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Başkan ve yeni yönetimine başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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