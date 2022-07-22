Bakan Nebati, SEDDK'nın yeni yönetimine başarılar diledi

Ziyarette SEDDK İkinci Başkanı Davut Menteş, Kurul Üyeleri Yusuf Dinç, Mahmut Güngör ve Fatih Küçükcan’da yer aldı. Ziyarete yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ziyarete ilişkin twitter de yaptığı paylaşımda, “SEDDK Başkanı Sn. Mehmet Akif Eroğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Başkan ve yeni yönetimine başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.