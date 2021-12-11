Bakan Nebati: Serbest piyasadan asla geri adım yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve STK başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 7 saat süren toplantda, Bakan Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.



Türkiye’nin lojistik altyapısı, ihracat ve üretim kapasitesi hakkında bilgiler veren Nebati, küresel ekonomide yaşanan yapısal değişime de değindi.



Bakan Nebati’nin, serbest piyasadan geri adımın asla söz konusu olmadığının altını çizdiği toplantıda, devletin her alanda destekleyici olmaya devam edeceği mesajı verildiği öğrenildi.



İş dünyası, STK başkanları, kamu ve özel bankaların genel müdürlerinin katıldığı toplantıda, sunumdan sonra iş dünyası temsilcilerine tek tek söz veren Bakan Nebati, farklı sektörlerin görüş ve sorunlarını dinledi.



Bakan Nebati ve iş dünyası temsilcileri ile istişareye dayalı gerçekleşen toplantıda katılımcı bir anlayış ile hareket edileceğinin altı çizildi.



Edinilen bilgilere göre, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileri ile gerçekleşen toplantıların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.



