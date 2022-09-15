Bakan Nebati: Sıkı bütçe disiplininden şaşmadan büyümeye devam

Hazin ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 2022 yılı Ağustos ayına ait merkezi yönetim bütçe sonuçlarını değerlendirdi.

Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan merkezi yönetim bütçesinin ağustosta 3 milyar 586 milyon lira fazla verdiğini, faiz dışı fazlanın ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştığını belirten Bakan Nebati, mali disiplinden taviz vermeden yollarına emin adımlarla devam ettiklerini vurguladı.

Yılın 8 ayına ilişkin tablonun 33 milyar 127 milyon liralık bütçe fazlasına ve 207 milyar 121 milyon liralık faiz dışı fazlaya işaret ettiğini kaydeden Nebati, "Yatırımı ve üretimi teşvik eden ekonomi politikamız büyümeyi ve vergi gelirlerinde artışı beraberinde getiriyor. Harcamalarda ortaya koyduğumuz ihtiyatlı duruş da kamu maliyesinde birçok gelişmiş ülkeden daha iyi performans göstermemizi sağlıyor. Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam." ifadelerini kullandı.