Bakan Nebati: Şirketlerin 10 milyar dolarlık DTH bozmasını bekliyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldiği toplantıda, cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, ekonomistler, akademisyenler ve piyasa katılımcıları ile bir araya gelen Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

Basına kapalı düzenlenen toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Toplantının sona ermesinin ardından basınla paylaşılan bilgi notuna göre, Bakan Nebati, toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli’nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu, bu model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

"Politika faizini önemsizleştirdik"

Bakan Nebati’nin enflasyonun 2022 sonuna kadar yüzde 30’un altına inmeme potansiyeli olduğunu söylediği belirtildi. Bakan Nebati’nin “Politika faizini önemsizleştirdik. Bu bir başarı değil mi?” dediğinin de altı çizildi.

Kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik özellikle mevduat ürünlerinde "Kur Korumalı TL Mevduat" gibi farklı finansal enstrümanlar geliştirdiklerine değinen Nebati, Türk lirası mevduata dönüşümün desteklenmesi amacıyla devreye alınan devlet desteklerini anlattı.

Varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Nebati, Türk lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Şirketlerin 10 milyar dolarlık DTH bozmasını bekliyorum"

Nebati'nin kurumların ellerindeki Döviz tevdiat hesaplarını TL'ye çevirmeleri halinde elde edilecek Kurumlar Vergisi istisnasını kullanmak isteyeceklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde kur hareketini takip etmenizi öneriyorum. Şirketlerin 90 milyar dolar civarında döviz mevduatı bulunuyor. Ekibimiz 20 milyar dolarında döviz bozulabileceğini öngörüyor. Ben ise, 10 milyar dolar civarında bozum gerçekleşmesini bekliyorum" dediği öğrenildi.

Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Toplantı sonrası katılımcılar ne dedi?

Toplantıya katılan ekonomist ve akademisyenler, toplantı çıkışında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şunları kaydetti:

"Ben toplantıdan çok memnun kaldım. Sayın Bakan kendinden emin ve önünde çok ciddi projeler olduğunu, bunun da piyasaları pozitif yönde etkileyeceğini söyledi. Ben şahsen ikna oldum. Özellikle Merkez Bankası'na vurgu yaptı. Merkez Bankasının önümüzdeki haftalarda yeni enstrümanlara açıklayacağını ifade etti. Bu da pozitif yönde etkiliyor. Londra ziyaretinden bahsetti. Londra'ya gidecek ve iş adamlarıyla, sermaye sahipleriyle burada bir toplantı yapacak. Bu da aslında sıcak para akışı için önemli bir destek olacak Türkiye ekonomisine."

Memiş, Bakan Nebati'nin bugünkü toplantıda, 20 Aralık'ta piyasaya herhangi bir müdahalede bulunulmadığını aktardığını belirterek, "20 Aralık gündüz saatlerinde vatandaşların veya şirketlerin 942 milyon dolarlık döviz aldığını ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle açıklamalarından sonra 1 milyar 280 milyon dolarlık da bir satış yaptığını da söylemiş oldu. Buradaki vurgusu önemliydi." açıklamasında bulundu.

"Son derece samimi bir görüşmeydi"

3. Göz Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Baydar ise piyasanın en çok önem verdiği konulardan birisi güven olduğunu, Bakan Nebati'nin de toplantıda açık ve net bir şekilde gereken bütün bilgileri açıkladığını söyledi.

Baydar, son derece samimi bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Neredeyse herkes içini döktü diyebilirim. Dolayısıyla burada bizim kafamızdaki muğlaklıkları gidermeye çalıştı. Son derece de başarılıydı. Bizler de düşüncelerimizi, fikirlerimizi kendisine ifade ettik. Oldukça olumlu bir görüşmeydi. Bunun sık sık tekrarlanması taraftarıyım. Çünkü piyasadaki belirsizlikler hep önümüze bir kur riski olarak, bir faiz riski olarak çıkıyor. Böyle toplantılarla bu riskleri ortadan kaldırmamız mümkün olabilecek." ifadelerini kullandı.

KT Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bora Doğanay da "Çok verimli bir toplantı oldu. Sayın Bakan'ın pozitif enerjisiyle biz de bu yeni program hakkında daha detaylı olarak bilgilenmiş olduk. Biz de sektör olarak bu konuyla alakalı olarak görüşlerimizi ve aynı zamanda beklentilerimizi ilettik." değerlendirmesinde bulundu.