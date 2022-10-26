Bakan Nebati, Standard Chartered CEO’su ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından Standard Chartered CEO’su Bill Winters ile bir araya geldiğini paylaştı.

Nebati, "6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı’nın 2. gününde Standard Chartered CEO’su Sayın Bill Winters ile bir araya geldik. Türkiye ekonomisinin görünümü, potansiyeli ve imkanlarına yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Küresel ekonomideki ve finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdik" dedi.