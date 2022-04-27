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Bakan Nebati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye dair "Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sayın Mohammed Al-Jadaan ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerine yer verdi.