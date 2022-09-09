Bakan Nebati: Tahıl koridoru anlaşması ile üretim sürdürülebilir kılınmıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla tarım ürünlerindeki arz daralmasının ve gıda fiyatlarının daha da yükselmesinin önlendiğini belirten Bakan Nebati, devamında şunları kaydetti: “Buğday başta olmak üzere birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır. Dünyaya nefes aldıran bu anlaşmanın müzakere aşamasında, Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol ve diplomatik başarısı oldukça mühim olmakla birlikte küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki ‘Recep Tayyip Erdoğan Etkisi’dir. Önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir.”