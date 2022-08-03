Bakan Nebati: Türkiye faiz artırırsa yıl sonunda küçülmeye başlar

Nebati, enflasyonda aralık ayından itibaren net bir düşüş görüleceğini belirtti. Nebati, "Gıda ve emtiya fiyatları sakinleşti" dedi.

Bakan Nebati, özetle şunları söyledi;

"Kur korumalı sistemin açıklandığı tarih, yeni bir enstrümanla ülke içerisinde oynanan manipülatif ihanete varan söylemlerle bitirildiği, ardı ardına gelen tedbirlerin geldiği bir adımdı. 6'ay sonra 7 ay geçti ve bir kabusu yaşayarak geçirdik bu süreci.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyadaki dengeleri altüst etti. Bunun ortaya koyduğu enflasyon tedarik zorlukları gibi şeyler salgın döneminin de ötesine geçti.

2022'nin Ocak ayı ile 2020'nin Ocak ayı arasında bir dejavu yaşandı. Pandemi olmasaydı Türkiye çok farklı olacaktı.

20 Aralık'ta tedbirler paketi açıklandı ve toplumun her kesimi destek verdi. Başka bir sabaha uyanıldı. Salgın boyunca Türkiye farkını ortaya koydu, küçülecek denirken büyümüş ve ayrışmış, ticaret ve üretim canlı. Tüm bunların üzerine inşa ederek yolumuza devam edelim.

Salgın dönemi boyunca Türkiye farkını ortaya koydu. Ticaret canlı ve yepyeni pazarlar bulundu.

Ekonomide bu işi biz bitireceğiz dediğimizde savaş planlarımızı öteledi. Savaş Türkiye'ye fiyat artışı olarak yansıdı. Türkiye altyapısını tamamlanmış bir ülke ve kapasitesi çok büyük. Yanı başımızda savaş varken bile çarklar döndü.

Enflasyonun kalıcı olmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemli

Emtia fiyatları gerginlikten dolayı yükseliyordu, savaşla arttı. TÜİK bugün rakamları açıkladı. Enflasyonun kalıcı olmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemli.

Enflasyonun ilk dönemleri tatlıdır. Ticaret canlanır. Ama sabit gelirli sıkıntı yaşar. Bu sıkıntıyı bertaraf edecek hükümet ve sayın cumhurbaşkanımız var. Bu kesim desteklemeli, destekliyoruz. Asgari ücret artırıldı. İkinci yarıda artırıldı. Ciddi destek sağlanmış oldu. Emekli, dul yetim tamamında maaş artışına gidildi.

Bunu hisseden bir kesim var. Bu iş ne kadar sürer diye bakınıyor. Temmuz ayındaki artışla kendini iyi hissedenler ne kadar devam edecek diye bakınıyor. Adımlar atıyoruz. 90'lı yıllarda dar gelirliler sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında, mesela hasta olduğunda hastaneye gitme şansı yoktu. Ama Türkiye gibi bir yerde dar gelirli hastalandığımda bana sahip çıkan bir devlet var diye biliyor.

Türkiye faiz artırırsa yıl sonunda küçülmeye başlar

Anlaşma sonrası tahıl fiyatları düştü. Tahıl koridoruyla dünyanın temel problemleri çözüldü. Tahıl fiyatlarındaki düşüş Sayın cumhurbaşkanınızın başarısıdır. Fiyatlar belli bir trendi yakaladı. Muhalefet hala görmüyor, tebrik etmiyor. Önemli bir sıkıntı giderilmiş oldu.

132 ülke negatif faiz uyguluyor. Türkiye 20 Aralık itibariyle KKM verdi. Türkiye uzun zamandır birileri geleceğiz enflasyonu halledeceğiz diyor. Eski zihniyetle manşet enflasyona yakın faiz vermesi. 132 ülkenin dışına çıkarak pozitif faiz vermesini istiyorlar. Sonuç dükkanlar kapanacak, fabrikalar kapanacak ülke küçülecek, insanlar işlerini kaybedecek demektir.

Şu an 31 milyona yakın insan istihdam ediliyor. 30 milyonun altına düşsün diyorlar. Türkiye yüzde 14'lük manşet faize ulaşması için 2 yıl kaybediyor. Türkiye böyle karar alsa küçülmeye başlar.

Büyümeden taviz vermiyoruz. Büyümeden taviz vermeyince enflasyonla mücadele vakit alır. Emtia fiyatları dünyada zirveye geldi. Gıda fiyatlarında tahıl koridoru açılmasıyla gevşeme oldu. Emtia fiyatları gevşemeye başladı. En önemli sorunumuz petrol. Gıda fiyatlarında, emtia fiyatlarında, petrolde sakinleşme var. Enflasyondan rahatsızlık duyan toplumsal beklenti oluştu.

Bu durumların dengelenmesi enflasyon baskısını azaltacak. Attığımız adımlarla enflasyonun engellenmesi için önemli adımlar atıyoruz.

Enflasyondan kurtulmaya başlayacağız

1 ay öncesine kadar petrol fiyatlarındaki artışlardan dolayı adete dayak yedik. 30 lirayı aşan bir fiyatlama geldi. Şimdi 22 civarında. Muhalefet yüksek sesle petrol fiyatları şuraya gider mi diye üzerimize geldiler. Fiyatlar düştü. Yıl sonunda olağanüstü durumla karşılaşmazsak baz etkisiyle düşüş direncine girmiş olacağız. Enflasyondan kurtulmaya başlayacağız. Şubat-martta daha net hissedeceğimiz evreye girmiş olacağız.

Dün akşam gıda komitesini topladık. Kış geldiğinde söylem aynı, domatesin fiyatı katlandı. Sera alanlarının genişletilmesi yönünde Tarım ve Ticaret bakanımız ve ilgili bakanlıklarla hızlandırılması için adımlar attık.



İhracat kısıtı ve girdi fiyatlarıyla ilgili de kararlar aldık. Lütfen kışın domates, patlıcan, biber fiyatlarını kış fiyatlarıyla karşılaştırın.

Buğday ve arpaya destek paketiyle depoların doldurulması yönünde adımlar attık. Tedbiren yaptık. Stoklarımız çok iyi. Her türlü desteği TMO'ya veriyoruz.

Enerji bakanlığımız Tuzla'daki gazı stokladı. Ne olur ne olmaz kışla ilgili yaz çalışmalarımızı bitiriyoruz. Fiyatların kabul edilebilir olmasını gerçekleştiriyoruz. Piyasanın kontrolü için elimizden geleni ortaya koyuyoruz."

Ayrıntılar geliyor....