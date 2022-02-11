Bakan Nebati: Yeni modelden geri adım atmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nde geri adım atmayacaklarını söyledi. Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Nebati, "Bu ülke bir model değişikliğine girdi. 20 Aralık'ta bu riski aldı. Her şeyi kamu bankalarına yüklemenin doğru olmadığına inanıyorum. Özel bankaları repo piyasasında TCMB ucuz bir şekilde fonluyor. Bu fonla kendi işlerini yapsınlar. Biz bu modelden geri adım atmayacağız. Bütün riskleri almış, bunları temizlemeye başlamışken geri adım atamayız. Londra'da yeni modelden geri adım atmayacağımıza ikna oldular" diye konuştu. Kur Korumalı Mevduat'ta dövizden dönüşlerin payının yüzde 49'a yükseldiğini söyleyen Bakan Nebati, "10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın bir TL girişi oldu. 2022 sonunda, Cumhurbaşkanımızın bir yıl uzatma yetkisi var, bu tarihten önce kesme yetkisi de var. TCMB imkanlarını genişletmesi ve kurların stabilizasyonu açısından gündemimizde kalmaya devam ediyor, çıkış için optimal noktaya bakılır" ifadelerine yer verdi.

“Şu an tek sorun enflasyon”

Enflasyonun bir süre mevcut seviyelerde devam edeceğini ve yaz aylarında gevşeme beklediklerini kaydeden Nebati, "Model değişimindeki temel problem kur ve enflasyondu. Üzerimizde bir yük var. 3 ayın enflasyon yükü yüzde 27-28 civarında. Biz bu yükle bu yıla devam edeceğiz. Enflasyonda yaz aylarında gevşeme bekliyoruz. Yarın bir paket açıklayacağız. Psikolojiyi tersine çevirmek için bir adım atacağız. Yıl sonunda yüzde 24'ler civarı bir enflasyon göreceğiz. Haziran ayı seçimlerinden önce Mayıs ayında enflasyonu tek hanede göreceğiz. Seçime tek haneli enflasyonla gideceğiz" dedi.

Yastık altı altın paketi

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hazırlıkları da değerlendiren Nebati, "Darphaneyi ve bankaları bunun içine sokacağız. Akredite olan kuyumcu işbirliği ile bunu da Türkiye'ye yayacağız. Bütün paydaşlarla birlikte geniş bir şekilde geleceğiz. 5 bin ton, 250 milyar dolar eder. Yüzde 10'u gelse 25 milyar dolar eder. Beklentimiz bunu çekebileceğimiz yönünde. Burada psikoloji çok önemli. Temenni, istikrar, güven... Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman, KKM'ye olan ilgiyi altınla taçlandırdığımız zaman yatırımcı belli bir noktaya gelecek" diye konuştu.