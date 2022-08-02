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Bakan Nebati'den 500 liralık banknot açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Nebati, iddialar için 'yanlış bilgi' ifadesini kullandı. Nebati, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.

Tedavülde halen 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar bulunuyor.