Bakan Nebati'den açıklama: Vatandaşımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır. Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kızılcahamam'daki değerlendirmeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Kızılcahamam kampındaki değerlendirmeleri piyasalarda ve sosyal medyada yankı buldu. Bakan Nebati, artan enflasyon karşısında tartışılan faiz kararlarıyla ilgili, "Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor. Ama dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz" dedi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti'nin haftasonu gerçekleştirdiği Kızılcahamam toplantısında milletvekillerin sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, kısa vadede faiz artırımının da faiz indirimi düşünülmediğini söylerken, enflasyonun 2022 yılını yüzde 48-49 düzeyinde, 2023'ü ise yüzde 19.9 seviyesinde tamamlayacağını ifade etti.