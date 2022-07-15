Bakan Nebati’den Endonezya paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya’da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ilk ayağında G20 ülkelerindeki mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter üzerinde Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, toplantısının ilk ayağında ‘Küresel Ekonomi’ başlıklı oturuma katılarak G20 ülkelerindeki mevkidaşlarıyla bir araya geldiklerini belirten Nebati, “Küresel seviyede tedarik zincirindeki aksamalar, enerji ve gıda fiyatları, tarımsal üretimi zorlayan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi risklerin altını çizerek kalıcı ve sürekli çözümler üzerinde çalışmanın önemini vurguladık.” ifadelerini kullandı.